María José Campanario y Jesulín de Ubrique desvelan cómo es su vida tras el nacimiento de Hugo

El 27 de julio de 2002 Jesulín de Ubrique y María José Campanario se casaron en Sevilla. Una boda que llegaba acompañada de polémica tras su tormentosa relación con Belén Esteban con la que el torero había tenido una hija. Desde entonces hemos vivido un ir y venir de reproches entre todos los implicados.

No muchos apostaban por esta relación que ha tenido que superar una buena cantidad de obstáculos, pero el tiempo les ha dado la razón y han compartido ya dos décadas de amor. “El 99’99 por ciento han sido cosas buenas. Han sido unos años espectaculares. Lo voy a decir en dos palabras: ‘im presionante’”, asegura Jesulín en la revista Hola!

La pareja ha concedido una entrevista a su revista de cabecera para hablar de su aniversario y de la llegada de Hugo, su tercer hijo juntos que nacía el pasado junio.

Felices

“Tener un hijo más ha sido un regalo fantástico. Estamos con una alegría muy grande. Es muy bueno. Hemos tenido muchísima suerte”, asegura el orgulloso padre que asegura que la llegada del niño ha sido una auténtica bendición, aunque no hubiese sido planeado.

“No podríamos haber tenido mejor regalo para estos 20 años que el bebé”, podemos leer en la portada de la revista. El torero asegura que “fui padre muy joven y me pilló más fuera de casa que dentro”. Ahora está viviendo la paternidad de otra manera. “Mi prioridad es estar en casa con mi familia”, admite, “no todo es dinero. Si me hubiera movido por dinero, no hubiera parado por casa. Me llaman todos los días para hacer cosas”.

María José también es consciente de que ahora las cosas son muy distintas. “Cuando tuve a mis otros dos hijos, Jesús estaba en activo y viajaba mucho. Ahora torea en festivales, muy de vez en cuando, así que pasa mucho tiempo en casa”, explica.

Y confiesa que ella ha cambiado muy pocos pañales del peque, “casi todos los está cambiando él”. sus hermanos de 19 y 15 años también están felices con la llegada del bebé.

“Tuve a mi primera hija con veinticuatro. El segundo, con veintiocho. Entonces, la vida era mucho más acelerada y Jesús viajaba muchísimo más. Ahora me pilla en una etapa mucho más madura y mucho más serena”, admite.

Desde que anunciaron el embarazo han permanecido alejados del foco mediático y parece que siguen dispuestos a mantener a su bebé al margen con excepciones como esta entrevista.