Nicki Minaj demuestra cómo es una mujer de verdad en “Super Freaky Girl”

Nicki Minaj está volviendo poco a poco a la música tras su maternidad y no está dejando a nadie indiferente. Super Freaky Girl es la quinta canción que presenta este 2022 y todo apunta a que va a ser un hit con la firma Minaj.

La rapera ha querido versionar uno de los mayores clásicos del hip hop, Super Freak de Rick James. Es por esta razón que hace unos días presentó en redes sociales a su alter ego “Nicki James”, una mezcla entre ella y su compañero.

"#NickJames viene a hacer lo que las chicas DEBERÍAN HABER hecho”, tuiteó Minaj. “#NickJames viene a mostrarles a las chicas por qué deberían haberse sentado allí y comido sus alimentos. #NickJames viene a mostrarles a los chicos cómo REALMENTE amordazar a las chicas. #NickJames viene a restaurar la esperanza en la humanidad".

El tema viene acompañado de un lyric vídeo muy característico. En él aparece una muñeca de Nicki Minaj vestida con un biquini y un antifaz de gato mientras a su alrededor cae comida de todo tipo. Esta canción sirve como respuesta al tema original de Rick James con declaraciones chulescas a las que tanto ha recurrido la rapera.

Nicki Minaj - Super Freaky Girl (Official Lyric Video)

Este vídeo que nos ha regalado parece casi una parodia de su propia letra, la cual está llena de humor y con intención de ser lo más pegadiza posible. Por todos los comentarios que está recibiendo en sus redes sociales, parece que Nicki ha conseguido lo que buscaba.

Su próximo disco

Este single es solo un adelanto de todo lo que está trabajando Minaj. Todos estos proyectos se resumen en su próximo álbum, del que ha asegurado que solo espera disfrutar y que su público se lo pase bien.

Lo que tiene muy claro la rapera de este siguiente trabajo es que no quiere ponerle etiquetas, lo único que busca es sus canciones hablen por sí solas: “Estoy creando música como solía hacer cuando empecé a rapear en mis mixtapes" explicó Nicki durante una entrevista en el show de Dana Cortex en Power 98.3. "Esto significa tener una gran experiencia, disfrutarla, vivir el momento, mirar el presente en el momento y ver qué es lo que pasa".

Sin embargo, no todas las canciones que ha presentado este año formarán parte de este nuevo proyecto. We Go Up no estará en la lista del próximo disco, ya que solo era una sorpresa para sus fans. En New Music Daily, un programa de Apple Music 1, habló de que tiene muchas sorpresas preparadas para su público antes del estreno de su nueva aventura musical.