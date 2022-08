“Tacatá”: la canción del verano de 2012 fue Número 1 en LOS40

Tacabró fue uno de los cantantes que más hizo bailar al público hace 10 años. Con su tema Tacatá arrasó en todas las discotecas, consiguiendo ser el Número 1 de la lista de LOS40 durante una semana tras Maroon 5 con Payphone.

Estamos seguros que todavía te acuerdas de la melodía de esta canción: “dale mamasita con tu tacatá, dale mamasita, tacatá”. Gracias a una simple palabra, que todo entendimos como una forma de mover el cuerpo se hizo un hueco dentro de la industria durante ese año.

Aunque Tacabró lanzo más canciones con ritmos característicos, fue gracias a este hit que fueron reconocidos en toda Europa. Además, hay que recordar que en dicho año competía en los Premios 40 Principales (ahora LOS40 Music Awards) por el Premio a Mejor Canción.

Aunque finalmente no pudo llevarse el galardón, en una entrevista que dio días más tarde explicó que lo que le importaba era estar ahí, no llevarse el premio: “fue un honor estar ahí con los grandes en la pelea y haber llegado al número uno en Europa. Es un éxito que no muere aquí".

En esta entrevista que dio cuando triunfó con este tema, el dúo explicó a su público cómo definía su ritmo: “nuestro sonido es una mezcla entre la música latina y la música electro. Muchas veces encontramos también sonido balcánico, escuchamos también mucha música hecha en Rumanía, donde están haciendo grandes cosas, e intentamos hacer una buena mezcla”.

Con esta canción, los 3 productores dieron con la fórmula, pero ellos mismos admitían que no había ninguna clave mágica para conseguirla, simplemente acudían al estudio y grababan lo que ellos querían y sentían en ese momento.

Con el éxito que consiguió Tacatá, cualquier artista podría tener cierta presión por el resto de temas, es decir, ese miedo a que tus siguientes lanzamientos no consigan las mismas visualizaciones que el anterior.

En su caso, no pensaban en nada de esto, simplemente querían que su público disfrutara con sus canciones: “ni pensamos en que tenga el mismo éxito que 'Tacatá' porque es muy difícil, con que tenga la mitad ya estaríamos satisfechos”.

Sin embargo, tras liderar la lista durante una semana y conseguir ser una de las canciones del verano, José de Rico y Henry Méndez también querían estar en lo alto. Con Rayos de Sol, otra de las canciones todos hemos cantado alguna vez, se posicionaron en el Número 1 quitándole el puesto a Tacabró.