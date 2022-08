Daviles de Novelda se ha convertido en uno de los claros protagonistas de todas tus fiestas. El artista es autor de temas como Flamenco y Bachata y El Rey de la Tarima, entre otros. Canciones que se han colado en las listas de éxitos españolas en muy poco tiempo.

Pero, ¿quién es Daviles de Novelda? El artista ha respondido a las 40 preguntas de nuestro test para adentrarnos en su trayectoria y vida personal y conocer algunas de sus curiosidades. Éstas son 40 cosas sobre Daviles de Novelda, por Daviles de Novelda.

1. Nombre completo: Manuel David Fernández Molina.

2. Año y ciudad de nacimiento: 1999, Alicante.

3. ¿Cuál fue tu primer contacto con la música? Ni siquiera lo recuerdo, desde que tengo uso de razón siempre he estado abrazado a mi guitarra, mi familia es muy musical.

4. ¿Cuándo supiste que querías dedicarte a ella? Desde niño, siempre ha sido mi sueño.

5. La canción que te hubiese gustado componer: Cuando nadie me ve de Alejandro Sanz.

6. Un género musical en el que nunca te adentrarías: El heavy metal.

7. Un artista y/o una artista favoritos: Michael Jackson.

8. La música que escuchabas en casa de pequeño: Camarón, Canelita, Michael Jackson.

9. Una canción con la que estés obsesionado ahora mismo: El ritmo no perdona de Daddy Yankee.

10. La que odies escuchar ahora mismo: No sabía decir, creo que ninguna.

11. El artista o la artista con el/la que te gustaría colaborar: Daddy Yankee.

12. ¿Es un sueño o una realidad? Un sueño que me encantaría que se hiciera realidad.

13. El músico que está en tu agenda de contactos: Por suerte conozco a muchos artistas y músicos con los tengo muy buena relación.

14. Si no fueses cantante, serías… Trabajaría en lo que fuera, en lo que pudiese. Mi familia siempre ha sido muy trabajadora y me han inculcado eso mismo.

15. La música para ti es… Para mí la música es una forma de vivir.

16. Un hobby o un deporte favorito: Jugar mientras hago directos en Twitch.

17. El/La artista español/a que te ha llamado la atención: Shakira Martínez.

18. Un momento de tu vida que te gustaría volver a repetir: El nacimiento de mi hijo.

19. Lo que dirías al pequeño Daviles de Novelda: Podría decirle muchísimas cosas, pero creo que dejaría que todo pasara como ha pasado para llegar a donde estoy hoy.

20. La red social que más te engancha: Instagram.

21. La red social que más pereza te da: Facebook.

22. Algo que NO soportas, que te pone enfermo: Los tiktokers pedantes.

23. Una frase que repitas mucho: Válgame el señor, que me maten.

24. Algo sobre ti que muy poca gente sabe: Muy poca gente sabe que sé tocar varios instrumentos musicales, muchos piensan que solamente soy cantante, pero me encanta tocar la guitarra, el piano, la percusión…

25. Una película que te encante o te defina: Como Dios de Jim Carrey.

26. Algo que se te dé fatal: El fútbol, nunca se me ha dado bien.

27. Algo (o alguien) con lo que estés obsesionado: Mi hijo y el Warzone.

28. Tu personalidad: Muy risueño, la mayor parte del tiempo estoy riéndome. También me considero una persona paciente, aunque cuando me enfado… (risas)

29. Tu recuerdo de infancia más bonito: De pequeño, cuando jugaba con mis primos, nos íbamos de aventuras por los campos de mi pueblo y robábamos naranjas y limones.

30. Un juguete (o juego) de infancia: La guitarra y el piano.

31. Lo que echas de menos: Echo de menos cuando salía de fiesta tranquilo, sin que nadie me reconociese.

32. Algo de lo que te arrepientas: No me arrepiento de nada, me he dejado llevar y a pesar de mis errores estoy donde quiero estar.

33. Tu palabra favorita: Dios.

34. Una manía: Frotar mi dedo pulgar con el corazón sin darme cuenta cuando estoy nervioso.

35. Tatuajes. ¿Tienes? ¿Cuántos? De momento tengo cuatro tatuajes, un trébol, Mickey Mouse, Goku y una llave, pero me encantaría hacerme muchos más.

36. Un placer oculto (algo que te dé vergüenza reconocer que te gusta): No me da vergüenza reconocer que soy fanático de la petanca, me encanta jugar con los míos.

37. ¿De cuál de todas tus canciones te sientes más orgulloso? De Flamenco y Bachata por lo que ha significado para mi carrera y para mis fans.

38. Si tuvieras que poner un título a tu próximo tema, sería… Siempre elijo el título después de hacer la canción, así que aún no lo sé.

39. Pista de lo próximo que traes. Si es colaboración, pista del artista: Próximamente traeré poquito más de malianteo. Hace tiempo que no saco algo del estilo y me apetece bastante.

40. Si no fueses Daviles de Novelda y te lo encontrases, ¿qué pensarías de él? Para mí Daviles es la fusión de todos los artistas que me gustan, de todos los artistas que he escuchado y han marcado mi vida, así que sería su fan número uno.