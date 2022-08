Lennis Rodríguez lanza ‘Dembow Criollo - Mariquita’: un himno de empoderamiento con mucho ritmo

Lennis Rodríguez no ha parado de trabajar. La cantante ha querido sorprender a su público este verano con varias canciones. Desde Otro final al cuento al rémix de Desacate. Pero si hay un ritmo con el que la dominicana nos ha sorprendido ha sido, sin duda, con los deambow que se ha marcado.

La artista, que lleva viviendo en España desde que era una adolescente, ha acudido a su querida República Dominicana natal para reencontrarse con esos sonidos tan característicos de la isla y juntar, como la mismísima Hannah Montana, lo mejor de ambos mundos. ¡Y menuda fantasía!

A finales de junio, Lennis lanzaba Deambow Dominicano, su primer contacto con este género tan pegao y del que tanto bebe su música. Ahora, un mes y medio más tarde, Lennis ha lanzado otro Deambow. ¡Y es una auténtica fantasía!

Dembow Criollo – Mariquita es la nueva canción de Lennis. Se trata de un tema muy especial para la artista. ¿La razón? Tal y como ha explicado en sus redes sociales, Lennis volvió al barrio que la vio crecer, inspirándose de sus sonidos y sus ritmos:

“¡¡Me metí pal’ barrio que me vio convirtiéndome en Lennis, llenando mi musa de ritmos, de vida, formas de vivir y sonidos! Dembow Dembow Dembow!!”

Lennis ha continuado explicando el significado de la letra: “Hace referencia a canciones míticas que siempre hemos escuchado y se han normalizado sus mensaje ( a mi parecer erróneos y negativos hacia mi defendida mujer)”

La artista manda un mensaje de empoderamiento con la letra de la canción: “En mi canción yo hago remember, pero cambiando sus letras y al mismo tiempo su mensaje y usando un ritmo como Dembow que el mundo debe saber que también lo cantamos nosotras y qué tenemos para decir y con el mismo saoco”

Lennis nos ha contado algunos detalles sobre la inspiración de esta canción:

"La describiría como divertida, atrevida, pícara pero sobretodo muy rebelde y reivindicativa. No es para nada simple, diría que es una composición compleja con apariencia de simple. No olvidemos que se trata de un Dembow y no es muy común escuchar a una mujer interpretando una historia, cantando las letras que se están cantando en esta canción y menos en este ritmo."

De hecho, la canción cambia el orden de las palabras de la letra de una canción típica infantil que utilizan las niñas y niños para jugar a las palmas: "Para ello usé dos canciones míticas como “remeber” y cambiando el orden de las palabras que dice la original. Una de ellas es “Mariquita Abusadora”, una canción popular dominicana que hemos cantado las niñas de varias generaciones en el popular juego de chocar las manos"

El cambio de letra

Lennis nos ha explicado que ha cambiado la letra de la orginal por una mucho más actual y empoderada, donde dos mujeres no se enfrentan por un hombre: "A mi esta normalización de mujeres rivales desde niñas infiltrada en un juego inofensivo me parece de lo mas dañino que tiene la injusta posición social impuesta a la mujer".

De este modo, la letra del juego al que se refiere Lennis es la siguiente: “Mariquita Mariquita. Mariquita abusadora El novio que a mi me gusta se lo quito a mi señora.Se lo quito. Se lo quito. Se lo quito de la vera. Y después la pongo a ella de sirvienta y cocinera”.

La de Lennis es la siguiente: “Mariquita Mariquita Mariquita abusadora. Si ese tigre no me gusta Yo no le doy ni la hora (no es no). Me le quito me le quito. Me le quito de la vera (no conciento) Y después que me cocine que yo no soy cocinera”

Un videoclip con mucha presencia LGTBQ



Para la ocasión, Lennis ha viajado a República Dominicana para rodar un videoclip donde no falta el twerk, el buen rollo y el divertido ambiente de algunas calles de Los Alcarrizos.

Allí, Lennis ha contado con varias bailarinas de la comunidad queer. La artista nos ha contado por qué quería ponerlas a ellas como protagonistas: "En la letra se hace claramente mención al colectivo LGTBI El cual se encuentra mundialmente en un punto muy lejano a lo justo Y especialmente y haciendo hincapié en la industria de la música y en República Dominicana"

Sin duda, Lennis acaba de lanzar un temazo que no puedes sacarte de la cabeza. ¡Qué bien le sienta este sonido!