10 frases icónicas de Harry Styles que necesitas usar en tu vida

Harry Styles sigue trabajando duro para dejarnos grandes momentos (y grandes frases). Actualmente está de gira con Love On Tour, recorriendo todo el mundo para conocer al público que, desde que era pequeño, le ha apoyado en su carrera.

Sigue siendo una gran influencia dentro de la industria musical, especialmente para los que se están animando a lanzar su carrera. Además, es un pregonero de la amabilidad y el amor, dos conceptos que siempre tiene como lema de vida.

Por todo ello, vamos a repasar 10 frases icónicas de Harry Styles, tanto de sus canciones como expresiones que ha dicho en alguna entrevista, que necesitas usar en tu día a día. Son perfectas para dedicarlas a una persona especial o publicarlas en tus redes sociales con una foto bonita.

1. “Hay una canción para cada emoción”. A quién no le ha pasado alguna vez que no sabe muy bien cómo expresar sus sentimientos. Por eso, Harry nos animó en un vídeo que publicó en redes sociales a que lo hagamos a través de canciones, pues hay muchas y en alguna podremos encontrar las palabras adecuadas.

2. “Sabes que ya no es lo mismo que era. En este mundo, somos solo tú y yo” (As It Was). A veces solo necesitamos tener a alguien a nuestro lado que nos comprenda y nos de esa ración de cariño que buscamos. En el caso del cantante lo ha tenido difícil, pero sabe que nunca debe rendirse, ya que en algún momento aparecerá esa chica.

3. “Sé un amante. Da amor. Elige el amor. Ama a todos, siempre”. Se podría decir que este es el lema de la vida de Harry Styles, así lo publicó en su cuenta de Twitter y lo repite en cada show. En todos sus años de carrera nos ha demostrado lo pacifista que puede ser y que el amor siempre está por delante de todo. Solo hay que ver todo lo que sucede en sus conciertos de Love On Tour, como siempre ha llamado a sus giras para demostrar que hay que dar amor, nunca odio.

"cuando te levantas todos los días tienes una oportunidad para pensar lo que quieres hacer con tu día, lo que quieres ofrecer al mundo y quien quieres ser.

4. “Si crees en algo, no debes renunciar a ello”. Así lo enseñó él tras salir de The X Factor y así lo continúa cumpliendo. Styles quiere que siempre busquemos lo que nos hace felices, ya que nunca debemos dejar de lado algo que nos gusta. Ya sea el amor de una persona o nuestro sueño más frustrado.

5. “Una chica real no es perfecta y una chica perfecta no es real” (Infinity). Esta frase va tanto para mujeres como hombres. Con el verano siempre aparecen los complejos y los miedos a no gustar a las personas, tanto por el cuerpo como por la personalidad. Sin embargo, siempre hay que recordar esta frase y darnos cuenta de que no hace ser perfecto, solo tú mismo. OJO! Si a alguien no le gusta... no es tu problema.

6. “La edad es solo un número, la madurez es una elección”. En este caso, el británico nos quiere demostrar que no hace falta tener muchos años para saber diferenciar bien las elecciones y llegar a madurar. Esto lo eliges tú mismo con tus actos, no con tu edad.

7. “Un hombre no puede vivir solo del café, pero lo intentará muy bien”. En la vida a veces hay que admitir determinadas verdades y la mayoría de las personas lo primero que hacemos cuando nos levantamos es saltar a la cafetera. En este caso, Harry lo definió muy bien. No se puede vivir solo de esto, pero muchas veces vamos a intentar que el café sea nuestro mejor amigo, nuestro jefe o nuestra pareja.

8. “No puedes sobornar a la puerta en tu camino hacia el cielo” (Sign Of The Times). Styles siempre muestra la verdad y en esta frase podemos encontrar dos significados. En primer lugar, el cielo y el infierno, si no te portas bien en la vida y tratas mal a las personas, no podrás entrar en el lado bueno. Otra forma de entenderlo es con la fama, si no te esfuerzas y quieres conseguir todo rápido y corriendo, nunca alcanzarás el lugar que siempre soñaste.

9. “¿Qué soy ahora? ¿Y qué si soy alguien a quien no quiero tener cerca? Estoy cayendo de nuevo” (Falling). En Falling, una de sus canciones más tristes, nos hizo comprender que, en esos momentos, en los que ves que no avanzas y solo caes, es cuando no te conoces ni sabes qué es lo que quieres. Por ello, siempre hay que ver el lado bueno e intentar descubrir que hay dentro de nosotros mismos.

10. “Sé que fuiste demasiado brillante para mí. Estoy desesperado, roto. Pero sé que me esperas en el cielo” (Golden). Lo peor que nos puede pasar en el mundo es la pérdida de alguien importante en nuestra vida. Por ello, en esta canción Harry demuestra su lado más íntimo y sensible, dejándonos ver que todos necesitamos nuestro tiempo. A pesar de ello, siempre debemos luchar para que la persona que está ahí arriba esté orgullosa de nosotros.