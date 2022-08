David Bowie: El cameo póstumo en Twin Peaks con el que David Lynch rindió homenaje a su tocayo

David Lynch piensa que David Bowie era un buen tipo, un hombre sencillo. Era muy fácil hablar con él. También cree que era único… como Elvis Presley. En 1992, quiso que el músico londinense formara parte del universo de Twin Peaks, y Bowie aceptó. Más de dos décadas después, el cineasta americano reiteró su propuesta. Pero esta vez, recibió un ‘no’ por respuesta y tuvo que utilizar imágenes de archivo para dar vida a su personaje en Twin Peaks: The Return. El 13 de Agosto de 2017, un año y medio después de fallecer, David Bowie volvía a aparecer en la serie. Este cameo póstumo se convirtió en un sentido homenaje, de tocayo a tocayo, que las redes celebraron: “¡David Bowie acaba de regresar Twin Peaks!”.

Cuatro frases… apenas dos minutos

“David Bowie era único, como Elvis era único. Hay algo en él que le hace diferente de cualquier otro”. Quizá por ese motivo, en 1992 David Lynch decidió que el músico inglés formara parte del reparto de la precuela de su serie de culto, 'Twin Peaks: Fire walk with me’ (en España ‘Fuego camina conmigo’), aunque fuera en un minúsculo, pero crucial, papel. Sería Phillip Jeffries, el agente de FBI que desaparece durante dos años en una misión en Buenos Aires, Argentina, en 1987. Parecía una elección extraña contratar a una megaestrella como Bowie, solo para deshacerse de él después de menos de dos minutos de pantalla.

David Lynch / Acey Harper/Getty Images

Bowie no tuvo que emplear muchas horas en memorizar el guion. Apenas cuatro frases. Durante los escasos minutos de gloria que aparece en escena, se ve a un trastornado Jeffries que sale de un ascensor, vestido con un holgado traje de chaqueta blanco, camina por un pasillo y entra tambaleándose en un despacho de las oficinas centrales del FBI en Filadelfia. Después de sus cuatro frases, desaparece misteriosamente de la escena y, en definitiva, de la película. David no volvió a trabajar con su tocayo, aunque éste lo intentó.

“Él dijo que no podía hacerlo “

Un cuarto de siglo después, se anunció el esperado regreso de Twin Peaks. Los 18 nuevos episodios de Twin Peaks: The Return, se estrenaron en Mayo de 2017. Un año y medio después del fallecimiento de David Bowie. Aun así, muchos se preguntaron si Lynch habría logrado de alguna forma encontrar un hueco para Jeffries. Quizá recuperando viejas imágenes. El proceso de producción se había mantenido celosamente en secreto. Por eso, los fans mantenían un atisbo de esperanza de volver a ver a su ídolo en la pantalla.

Efectivamente, el director de Montana confirmó en una entrevista con Pitchfork que había contactado con el inglés: “Por supuesto que lo hice. Nunca volví a hablar con él, pero sí con sus abogados, y ellos no me dijeron por qué él dijo que no podía hacerlo. Pero después, claro está, lo supimos". Después se supo que mantenía una batalla secreta con un cáncer terminal que terminó con su vida en Enero de 2016.

“David no quiso que se usara su voz”

"Obtuvimos permiso para utilizar las viejas imágenes, pero David no quiso que se usara su voz”, siguió contando Lynch en esa entrevista. “Creo que alguien debió hacerle sentir mal por su acento de Luisiana en 'Fire walk with me’. Sin embargo, yo creo que es una voz bonita. Él quería que le doblara un actor que realmente hubiera nacido en Luisiana, así que eso es lo que hicimos. El tipo (el actor Nathan Frizzell) hizo un magnífico trabajo”.

David Bowie / Getty Images

¿Una gigante tetera parlante?

Por tanto, Lynch necesitó hacer algunos cambios para revivir el personaje de Phillip Jeffries. Sorprendió mucho la transformación del agente en una gran tetera parlante y humeante. Así lo reflejaban los medios y los seguidores de la serie. En las redes se preguntaban ‘¿Por qué Phillip Jeffries se ha convertido en una tetera?’. Fue necesario que el director americano saliera al paso y diera explicaciones: David Bowie no era una tetera gigante. Era una máquina.

"Yo esculpí esa parte de la máquina que tiene esa boquilla de tetera, pero me gustaría dejarlo claro, porque todo el mundo piensa que es una tetera, pero es una máquina", reveló en Pitchfork.

In Memory of DAVID BOWIE

En Memoria de David Bowie

El 13 de agosto de 2017, David Lynch quiso rendir homenaje al mito inglés dedicándole el episodio 14 de la serie en el que aparece el artista haciendo un cameo. Para que eso fuera posible, el director recuperó imágenes de archivo grabadas en ‘Fire walk with me’ y las utilizó en la secuencia de un sueño. La escena era breve, pero la decisión de usar ese material del icono desaparecido, fue un tributo a Bowie muy celebrado en las redes: “¡David Bowie acaba de regresar Twin Peaks!”. Lynch también honró al músico con una nota al final de los créditos: "In Memory of DAVID BOWIE"