Emilia pone fecha al lanzamiento de ‘La Chain’, su próximo single

Emilia por fin tiene fecha de lanzamiento para La Chain, su próximo single. El 16 de agosto podremos disfrutar de su nueva canción. La argentina lo ha anunciado con un breve adelanto.

En el post que ha subido en Instagram podemos ver cómo la artista le saca hasta los higadillos a un mafioso durante una partida de póker. Le deja seco.

"toy a nada de comprarme la chain 🤫🤫 16/08 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", reza la publicación de la cantante, que no es otra cosa que un verso del tema.

Fui pa'l mal y me gasté 5.000

Lo que tengo puesto vale 3.000

Les molesta que yo sea la queen

Baby, why you talk about me?