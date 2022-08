DIRECTOS AL Nº1: ¿Qué artistas aparte de ROSALÍA han logrado pasar directamente del 40 al 1?

Desde que empezara Del 40 al 1 allá por 1966, las canciones que se han ido coronando como la mejor de cada semana son casi innumerables. Sin embargo, en 56 años de historia, muy pocas tienen el privilegio de decir que han entrado directamente al número 1 de la Lista40. Solo un total de 21.

La última ha sido Despechá de Rosalía, que entró en nuestras vidas por sorpresa gracias a Motomami World Tour y ha acabado convirtiéndose en uno de los hits del verano 2022 y en un éxito con mayúsculas. Además de este tema de la estrella catalana, hay muchas otras que seguro que recuerdas. ¿Con cuál te quedas tú? ¡DALE AL PLAY!

Mari Trini abrió la veda

Mari Trini fue la primera artista en lograr esta hazaña con su Yo no soy esa (1972). Ese mismo año, hicieron lo propio Ve con él de Basilio y Oh, oh, July de Los Diablos.

Alejandro Sanz: el rey de reyes

Alejandro Sanz cuenta con tres canciones que han llegado directamente a lo más alto de la lista: Si tú me miras (1993); La fuerza del corazón (1995); y Corazón partío (1998). Se convierte así en el artista con más éxitos directos al Número 1.

Alejandro Sanz es el artista con más éxitos que han entrado directos al Nº1 de la Lista de LOS40: tres en total. / DOMINIQUE FAGET/AFP via Getty Images

Michael Jackson

Michael Jackson es el único artista internacional que ha conseguido entrar en lista y liderarla, todo a la vez, con dos de sus canciones. Black or White y Jam lo consiguieron en el mismo año: enero y septiembre de 1992, respectivamente.

Ana Torroja también lo logró dos veces, una de ellas con El fallo positivo (1992) junto a Mecano; y otra en solitario, con su tema A contratiempo (1997).

Adele y Madonna rompieron el maleficio

Madonna y su éxito Like a Prayer (1989) rompieron una sequía de 17 años, el período más largo de la historia de Del 40 al 1 desde que una canción no entraba directa al Nº1 en lista.

Después, fue Adele quien volvió a romper la mala racha con Hello, realizando este hito tras 13 años en el que nadie lo había alcanzado.