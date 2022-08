De Beyoncé a Pablo López, así se relajan algunos artistas antes de salir al escenario

Este 15 de agosto se celebra el Día Mundial de la Relajación. Coincidiendo con la fiesta nacional del verano en la que muchas personas van a disfrutar a la playa o la piscina para celebrar por todo lo alto este día de calor antes de que llegue el invierno.

Para festejar este día vamos a explicar los métodos o rituales que emplean nuestros cantantes favoritos para relajarse antes de saltar al escenario. Hablamos de bailar, beber alcoholes típicos de algunos países o, simplemente, estar en silencio.

Pablo López

Como todos los cantantes, Pablo López necesita relajarse antes de poner a todo el público a cantar y bailar sus éxitos. Por ello, él mismo quiso compartir en su cuenta de Instagram un vídeo donde mostraba el ritual que hacía antes de cada show.

“Cuando me preguntan por rituales o manías antes de salir a un escenario…”, comentó el artista junto a las imágenes. Qué mejor forma de relajarse que bailar y hacer el tonto junto a todo el equipo alrededor de una vela que nos de suerte, pues esto es lo único que necesita antes de actuar.

Dani Martín

“Esto es lo que he hecho antes de salir a cantar en esta gira. Después de 20 años tomándome un vino o unos gin tonics antes de salir a cantar, a veces varios, este año he encontrado la manera que me hace salir con aplomo, seguridad y sin nervios, con mariposas, con respeto a mi oficio, controlando todo y, a veces, emocionado de manera real”. De esta forma, Dani Martín compartió lo que necesitaba antes de saltar al escenario junto a una foto suya boxeando en blanco y negro.

Podemos decir que otra forma de quitar los nervios es hacer ejercicio para que el cuerpo se centre en el cansancio físico y no en lo que tenemos que hacer más tarde. Algunos salen a correr o hacer pesas y otros, como Dani, prefieren ponerse los guantes de boxeo.

Alejandro Sanz

El madrileño ya desveló durante una visita a El Hormiguero su ritual antes de dar un concierto. En su caso, sus manías se remontan a sus primeros años de carrera cuando tocaba el cajón. “Yo tocaba un cajón, me solía hacía daño tocándolo, un día me puse los esparadrapos y sentí que me daba suerte”, explicó a Pablo Motos.

Este acto, años después, lo ha convertido en un ritual que necesita para ponerse en marcha para el show: “Ahora lo he convertido en un ritual y ya no puedo salir sin los esparadrapos", aceptó con orgullo, defendiendo que los artistas a veces eran muy maniáticos.

Beyoncé

En el caso de Beyoncé, lo que necesita la artista es calma y silencio. Por ello, mientras la maquillan y preparan para deslumbrar a todo su público, la cantante necesita sentarse en una silla masajeadora donde deja todo el estrés fuera.

Después de esto, reúne a todo su equipo, rezan, calientan la voz y estiran el cuerpo. Para terminar, todos comparten un rato de paz escuchando una lista de canciones que tienen preparadas para cada show.

Camilo

En el caso del colombiano, siempre necesita hacer su curioso “calentamiento vocal” para sentir que está preparado para cantar ante su público. Para llevarlo a cabo solo necesita un globo. Sí, un globo. Él mismo publicó un vídeo con este ritual para enseñarle a los fans que iban a Mis Manos Tour que necesita respirar el aire de este instrumento para controlar su respiración y afinar la voz.

"Calentando la voz para los ensayos de MIS MANOS TOUR, La banda de mis sueños, haciendo lo que amamos, con la ilusión de cantarle cara a cara a LA TRIBU, ya no falta nada", con estas palabras presentaba estas graciosas imágenes.