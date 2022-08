25 libros que esperamos con ganas: Miguel Bosé, Bono, Nena Daconte, Rayden, Jordi Wild, Elísabet Benavent…

El verano es una temporada muy dada a la lectura. Muchos se ponen al día con la lista de novedades que tenían pendientes. Pero a la vuelta comienza nuevo curso y con él nos enfrentamos al último trimestre del año que llega cargado de nuevos lanzamientos.

Hemos seleccionado algunos de los libros que esperamos con más ganas. Serán muchos más, pero estos ya andan apuntados en nuestra lista de destacados. Romántica, thriller, memorias y un sinfín de temas que nos absorberán en los próximos meses.

#1. Dioses de neón. Katee Robert (31 agosto)

Núm. 1 Amazon en dos categorías: erótica fantástica y erótica de acción y aventuras, y en el top 5 de erótica romántica. Esta versión moderna del mito de Hades y Perséfone ha sido viral en TikTok. Perséfone no concibe ser la futura esposa de Zeus y propone un pacto al rey del inframundo, Hades.

#2. Katmere. Tracy Wolff (14 septiembre)

Los que se engancharon a la historia de amor de la Serie Crave entre una humana y un vampiro tienen ahora esta guía definitiva para descubrir todos los secretos del Katmere, el instituto más bestial creado por Tracy Wolff.

Encontrarás las biografías completas de los personajes, aprenderás la historia de algunas de las tradiciones más singulares y emocionantes del Katmere y podrás descubrir a qué corte pertenecerías si estudiaras allí. Incluye además escenas eliminadas de Anhelo, Furia y Ansia, un capítulo inédito desde el punto de vista de Hudson, test de personalidad y más sorpresas, como una entrevista en la que la autora desvela los secretos mejor guardados de la serie.

#3. Tenía tanto que darte. Nena Daconte (15 septiembre)

“Me tiembla el pulso de la emoción al escribir estas líneas en las que os presento mi nuevo proyecto. Cuando escribí el libro, tan solo pensaba en compartir un poco de mi historia para que mis canciones, en ocasiones tan crípticas, no lo resultaran tanto. Ahora ya sé que nada volverá a ser igual”, confesaba Mai Menenes ante estas memorias que nos descubrirán el lado más íntimo, auténtico y personal de su vida.

#4. Número dos. David Foenkinos (22 septiembre)

En 1999 centenares de jóvenes pasaron por las audiciones para interpretar a Harry Potter. Entre los dos candidatos que llegaron hasta el final, Daniel Radcliffe fue elegido por tener, según diría la directora del casting, “ese algo extra”. Al leer estas declaraciones, David Foenkinos empatizó de inmediato con el chico que no tenía ese pequeño toque extra: el número dos.

Esta novela narra su historia de Martin Hill, un chico del montón con padres divorciados y gafas negras y redondas, da un vuelco cuando acude por azar a la productora londinense en la que trabaja su padre el mismo día en que pasa por ahí David Heyman, inmerso en la búsqueda del actor que encarnará al pequeño mago.

Tras ser descartado, Martin irá cayendo en sucesivas depresiones con cada nueva entrega de los libros y las películas. Todo, en el patio del colegio, en la televisión, en las librerías o en el supermercado, le recuerda el éxito de su rival, y poco a poco, en lugar de disfrutar de la vida de Radcliffe, la suya propia empieza a parecerse a la del atormentado personaje de ficción. Por muchos esfuerzos que haga su madre, por mucho que él busque en la terapia o el amor una salida a su tragedia íntima, ¿podrá sobreponerse a esa mancha en su destino y hacer del fracaso una fuerza?

Portada del libro que nos cuenta la historia del que no fue Harry Potter. / Foto cedida por Alfaguara

#5. Los secretos de la infanta. Paloma Barrientos (22 septiembre)

Mientras algunos se empeñan en convertir a la periodista en la nueva ilusión de José Ortega Cano, ella prepara su próximo lanzamiento, un libro sobre la infanta Cristina. Dará respuesta a interesantes preguntas: ¿Quién es realmente Cristina de Borbón? ¿Cómo llegó esa niña que jugaba a la pelota en los jardines de la Zarzuela a sentarse en el banquillo como imputada por el Caso Nóos? ¿Por qué la infanta fue absuelta mientras que su esposo fue declarado culpable con pena de cárcel? ¿Cómo se tomó el ingreso de Urdangarín en prisión y su infidelidad apenas unos meses después de quedar en libertad?

#6. Las madres. Carmen Mola (27 septiembre)

Tras ganar el Premio Planeta con Bestia, ahora, Carmen Mola vuelve con una nueva entrega de la inspectora Blanco con la que estos tres autores que se esconden tras este pseudónimo debutaron en la literatura.

Ahora se enfrenta a un modus operandi macabro. Encuentra dos cadáveres con un costurón desde el pubis hasta el abdomen y un feto, que es su hijo biológico en el interior. Mientras la relación entre Elena y Zárate se hace cada vez más complicada por los tormentos de él sobre la muerte de Chesca y la obsesión de ella por adoptar a la Nena, todos los indicios los acercarán a una misteriosa organización cuyos hilos manejan los poderosos e intocables del país y a la que nadie parece poderse acercar sin morir.

#7. Bipolar y a mucha honra. Javi Martín (28 septiembre)

Cada vez hay más conocimiento y atención a la salud mental y todo gracias a la difusión de testimonios como este del que fuera presentador de Caiga quien caiga junto al Gran Wyoming. Tras sufrir diversos brotes psicóticos, episodios de depresión, ingresar en hospitales psiquiátricos y estar a punto de suicidarse, consiguió agarrarse a la vida y sobrevivir a esa terrible etapa y ahora comparte su historia con la intención de ayudar al que pueda estar pasando por lo mismo.

Javi Martín habla de su salud mental. / Foto cedida por Espasa

#8. Revolución. Arturo Pérez-Reverte (4 octubre)

Un imprescindible. Ésta es la historia de un hombre, tres mujeres, una revolución y un tesoro. La revolución fue la de México en tiempos de Emiliano Zapata y Francisco Villa. El tesoro fueron quince mil monedas de oro de a veinte pesos de las denominadas maximilianos, robadas en un banco de Ciudad Juárez el 8 de mayo de 1911.

El hombre se llamaba Martín Garret Ortiz y era un joven ingeniero de minas español. Todo empezó para él ese mismo día, cuando desde su hotel oyó un primer disparo lejano. Salió a la calle para ver qué ocurría y a partir de ese momento su vida cambió para siempre...

Revolución es mucho más que una novela sobre los dramáticos acontecimientos que sacudieron la república mexicana en el primer tercio del siglo xx. Es un relato de iniciación y madurez a través del caos, la lucidez y la violencia: el asombroso descubrimiento de las reglas ocultas que determinan el amor, la lealtad, la muerte y la vida. Y todo bajo la pluma de uno de los autores más consolidados: Arturo Pérez-Reverte.

#9. Historia secreta de mis mejores canciones. Miguel Bosé (11 octubre)

“Me temo que este libro va a romper muchas ilusiones. También historias arraigadas desde hace tiempo. Lo siento. No es mi intención ni la de este recopilatorio. Pero creo que, tras tantos años de licencia, llegó el momento de descifrar los secretos escondidos, esos que he venido guardando en cada una de estas 68 canciones. Entrad en el maravilloso mundo de mis laberintos, y desvelad lo que nadie sabe. Pero solo si sois valientes”, así es como Miguel Bosé introduce este nuevo libro en el que desvelará la intención de las letras de sus canciones.

#10. Punto ciego. Paula Hawkins (11 octubre)

La autora de La chica del tren o A fuego lento, y que ha vendido más de 27 millones de libros, regresa con nuevo misterio. Desde que son niños, Edie, Jake y Ryan han sido inseparables; ellos tres contra el mundo. Edie pensaba que su amistad podría con todo, así que cuando su marido Jake es brutalmente asesinado y su mejor amigo, Ryan, acusado del crimen, su mundo se desmorona.

Edie está sola por primera vez en muchos años en la casa del acantilado que compartía con Jake. Está en pleno duelo y tiene miedo, y no le faltan razones para tenerlo, pues alguien la está vigilando, alguien que lleva mucho tiempo esperando este momento. Ahora que Edie es vulnerable, el pasado del que ha intentado huir desesperadamente está a punto de llamar a su puerta. Vuelve la reina del suspense.

#11. Todo arde. Juan Gómez-Jurado (18 octubre)

La trilogía de La Reina Roja ha sido todo un fenómeno editorial que ha convertido a Juan Gómez-Jurado en uno de los grandes. Y solo se le ocurre agradecer tanto cariño con una novela todavía mejor y, según el autor, es esta.

Esta es la historia de tres mujeres que lo han perdido todo. Por eso son tan peligrosas. Si alguna vez has querido mandarlo todo a la mierda, esta es tu historia. SIEMPRE GANAN LOS MISMOS, ES HORA DE CAMBIAR LAS REGLAS.

#12. A pesar de ti. Colleen Hoover (19 octubre)

La escritora más seguida en Goodreads y con 1.400 millones de visualizaciones en TikTok que enamoró a muchos con Romper el círculo, regresa con nueva novela.

A Morgan Grant y su hija de dieciséis años, Clara, nada les gustaría más que no parecerse. Con personalidades tan contrarias les resulta cada vez más difícil coexistir. La única persona que puede traer paz al hogar es Chris, marido, padre y el ancla de la familia. Pero esa paz se rompe cuando se ve envuelto en un trágico y extraño accidente con desgarradoras consecuencias para ellas.

Mientras lucha por reconstruir todo lo que se derrumbó, Morgan encuentra consuelo en la última persona que esperaba y Clara se vuelve hacia el único chico que le han prohibido ver. Con cada nuevo secreto y malentendido, madre e hija se separan cada vez más. Lo último que imaginan es que para volver a enamorarse se necesitan la una a la otra.

#13. El final de la fiesta. Nagore Suárez (20 octubre)

El esperado cierre de la trilogía de la Ribera Navarra, tras La música de los huesos y El ritual de los muertos llegará en octubre. Una venganza que lleva años fraguándose se esconde tras el asesinato que se investiga durante los San Fermines. Un cierre trepidante que ata los cabos de los libros anteriores, y que nos relata un nuevo misterio que la protagonista dará su vida por resolver.

#14. Licencia para espiar. Carmen Posadas (26 octubre)

Es una de las autoras más leídas en nuestro país y cualquiera de sus novelas se espera con ganas. En esta ocasión nos traerá la historia de las mujeres espías.

Desde la bíblica Rahab o la Balteira, la juglaresa gallega que se vio envuelta en mil y una intrigas durante el reinado de Alfonso X hasta reinas como Catalina de Médici y su ‘escuadrón volante’, Malinche y su papel crucial en la conquista de México, aventureras como Mata-Hari, princesas que colaboraron con Hitler, o españolas que se vieron envueltas en algunos de los complots más importantes del siglo XX, como Caridad Mercader o África de las Heras.

#15. Herido diario. Rayden (27 octubre)

El rapero le ha cogido el gusto a esto de la literatura y publica casi los mismos discos que libros. En octubre llegará una edición revisada de su poemario de mayor éxito, cuidadosamente editada y con nuevos textos inéditos.

“Los libros lo saben todo de quien los escribe, leerlos es igual que leerle la mano a su autor. Éste, sin ir más lejos, sabe que Rayden es tan hábil con las palabras como un lanzador de cuchillos y que en su opinión la poesía consiste en que por ella no pase de largo lo que pasa en la calle; también nos recuerda que la ironía es la aristocracia del humor y que no hay destino comparable al de encontrar quien nos diga: ‘¡Qué triste es ser feliz / si no es contigo!’. Sus versos buscan pelea y han elegido bando: el tuyo. Puedes fiarte de ellos”, escribe Benjamín Prado sobre este lanzamiento.

Portada de la revisión del poemario de mayor éxito de Rayden. / Foto cedida por Penguin Random House

#16. La caja azul. José Antonio Ponseti (27 octubre)

“Unas semanas después de la muerte de mi madre abrí la caja azul que me había legado. En su interior, cartas, recortes de periódicos, documentos de campos de prisioneros, fotografías... El trabajo de tres mujeres en busca de mi abuelo Antonio, el hombre al que querían... Ahora me toca a mí proseguir esa búsqueda”. Son palabras del periodista presentando su novela más personal.

#17. No sé quién eres. María Gómez (3 noviembre)

Nuestra compañera publica su segunda novela, un domestic noir trepidante con el trasfondo del mundo del periodismo y que destila una gran crítica social. ¿Cómo encontrar a alguien que no existe?

Jan Balaguer es un joven periodista que viaja desde Barcelona hasta las Azores para cubrir la cumbre diplomática previa a la invasión de Irak. Cuando el avión sobrevuela la zona de Picos de Europa, las condiciones atmosféricas adversas provocan un terrible accidente. Jan cree ser el único superviviente del siniestro, mientras sortea uno a uno los cadáveres de todos los pasajeros que volaban con él. Hasta que descubre, entre los escombros, a una mujer ensangrentada. Jan intenta ayudarla, pero es inútil. Con el último aliento la mujer le pide un favor: encontrar a su hija.

#18. Tres chupitos en Mikonos. Josu Diamond (3 noviembre)

Tras Un cóctel en Chueca y Dos copas en Sitges, llega el esperado cierre de la trilogía de Josu Diamond, con aún más amor, sexo y locuras. Cada vez son más los que caen rendidos ante esta historia a lo Sexo en Nueva York en versión LGTBI. Mauro, Iker, Gael y Andrés se embarcan en un crucero que les cambiará para siempre.

Cierre de la trilogía más entrañable y divertida a lo 'Sexto en Nueva York'. / Foto cedida por Penguin Random House

#19. Así es la puta vida. Jordi Wild (3 noviembre)

La vida no es fácil. Fracasamos tantas veces y, cuando por fin ‘triunfamos’, o rozamos lo que creíamos que eran nuestras supuestas metas, creemos que no es suficiente. Más, más y más. Y todo esto acompañado de unos ingredientes muy especiales (y lamentables): nerviosismo, ansiedad y estrés. Jordi Wild, comunicador por antonomasia (El Rincón de Giorgio, The Wild Proyect –el podcast más escuchado de España–), en este libro nos contará, sin censura, con honestidad brutal y con mucho pragmatismo, las razones de por qué ‘así es la puta vida’.

#20. Surrender. Bono (3 noviembre)

“Cuando empecé a escribir el libro, aspiraba a entrar en detalle sobre sobre asuntos que antes, en las canciones, solo había esbozado: la gente, los sitios y todas las posibilidades que se me han presentado en la vida”, asegura Bono sobre sus memorias.

“Surrender [‘ríndete’ o ‘entrégate’] es un término preñado de sentido para mí. Habiendo crecido en la Irlanda de los años setenta con los puños fuera (musicalmente hablando), no sería el primer concepto que te viene a la cabeza. Es una palabra a la que le di vueltas cuando empecé a pensar en el libro. Sigo forcejeando con ella, con este imperativo que probablemente sea el más capaz de recordarte cuál es tu humilde lugar. En la banda, en mi matrimonio, en mi fe, en mi vida como activista”, añade el líder de U2.

“Surrender es la historia de un peregrino que no progresa, pero con una buena cantidad de diversión a lo largo del camino”, comparte sobre una biografía en la que él mismo se enfrenta a la página en blanco para contar su historia en 40 capítulos, cada uno con el título de una canción.

#21. Los abrazos lentos. Elísabet Benavent (10 noviembre)

En esta ocasión no es una de esas novelas que esconden una historia de amor que tanto éxito le han dado a la autora. Este libro está compuesto por textos del canal de @Betacoqueta / Elísabet Benavent en Instagram, revisados y recopilados. Son un acercamiento al microrrelato, a la emoción instantánea. Un espacio desde el que poder hablar y estrechar lazos con el otro, aquel a quien no conoces y que siente igual que tú”.

#22. No me callo. Mis memorias. Karmele Marchante (10 noviembre)

Hace un tiempo que dejamos de ver en las generalistas a Karmele Marchente, pero durante muchos años la hemos visto implicarse en mil polémicas mientras informaba sobre la escena del corazón de nuestro país, siempre bajo ese halo feminista que la caracteriza. Una vida llena de historias que ahora ha concentrado en sus memorias.

#23. Cuando era divertido. Eloy Moreno (17 noviembre)

El bolígrafo de gel verde, Invisible, Tierra o Diferente son algunas de las novelas que han convertido a Eloy Moreno en uno de los autores que más logran sorprender con cada nueva historia que siempre es completamente diferente a la anterior. Todas ellas llevan mensaje y logran tocarnos la fibra más sensible. Los que ya le conocen saben que no es amigo de revelar nada de sus novelas, prefiere que los lectores las descubran y eso es lo que va a ocurrir con Cuando era divertido, quizás una de las más personales. Y esta tiene como premisa que no será apta para todas las edades.

#24. Con luz propia. Vencer en tiempos de incertidumbre. Michelle Obama (17 noviembre)

Será el 17 de noviembre cuando podamos conocer el nuevo libro de la que fuera primera dama de Estados Unidos. Entre el 15 y 17 de noviembre se podrá acceder a este trabajo en 14 idiomas en 27 países de todo el mundo.

Michelle Obama parte de sus propias experiencias como madre, hija, cónyuge, amiga y primera dama, nos revela los hábitos y los principios que ha desarrollado para adaptarse con éxito al cambio y superar diversos obstáculos. Reflexiones sobre el cambio, los retos y el poder, incluida su convicción de que, cuando brillamos por los demás, podemos arrojar luz sobre la riqueza y el potencial del mundo que nos rodea; lo que nos permite descubrir verdades más trascendentales y nuevos caminos hacia el progreso.

#25. La vida empieza cada día. Anne Igartiburu (24 noviembre)

No hay nada como estar en la vida de manera sana y consciente y Anne Igartiburu lo tiene claro. Es conocida por su papel televisivo, pero lleva

varios años muy vinculada al bienestar emocional tras formarse con grandes especialistas del ámbito del desarrollo humano, acudiendo a eventos a nivel internacional e incluso participando como ponente en algunos de ellos.

Ese bagaje lo vuelca en este libro que contiene 365 reflexiones que ayudarán al lector a estar más cerca de sí mismo, a vivir más intensamente el presente y a mirar la vida con consciencia.