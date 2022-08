¿Quieres ver ‘After: Amor Infinito’ antes que nadie? Gana una entrada + pack de merchandising con LOS40 Madrid

Toda historia tiene un final, incluso la de Hardin Scott y Tessa Young. Después de After: Aquí empieza todo, After: En mil pedazos y After: Almas Perdidas, After: Amor Infinito viene cargado de todo lo que una buena afteriana puede esperar: amor, sexo y mucho, mucho drama.

No es que sea spoiler, es que son los ingredientes que han ido alimentando el universo creado por Anna Todd desde su primer libro. Gracias a ello, se generó un fenómeno fan que desembocó en su adaptación cinematográfica, que terminó culminando en un éxito mundial. Puede que las más fieles a #Hessa ha se hayan leído la novela y sepan qué le depara el destino a la pareja, aunque verlo en pantalla grande será toda una experiencia... Que puedes vivir gracias a LOS40 Madrid.

Como lo lees: tenemos entradas para el evento que se hará en Madrid, en el que se proyectarán todas las películas hasta llegar a la cuarta en una jornada de lo más especial. Y por si fuera poco, también añadimos un pack de merchandising único de la película. ¿Quieres saber cómo hacerte con todo? Así se participa:

Como puedes ver en nuestra cuenta de Instagram de LOS40 Madrid, si quieres ser una de las afortunadas o afortunados que se haga con el pack de merchan + una entrada doble para el evento, solo tienes que contestar una pregunta: ¿Cuál sería tu final perfecto para Tessa y Hardin? ¡Sin spoilers! Los comentarios más originales -y locos- se llevarán una de las quince entradas que sorteamos junto al pack de merchandising oficial de la película. Eso sí, si sabes el final, no lo cuentes explícitamente para así respetar la experiencia de lxs demás afterianxs.

El evento se llevará a cabo en Kinepolis Madrid Ciudad de la Imagen el día 25 de agosto. Sera desde las nueve de la mañana y habrá muchas, muchas sorpresas. En cuanto al pack de merchan, tiene de todo para equiparte como una buena afteriana: un bolso XXL, una riñonera reflectante, una botella termo, una gorra, un tattoo, unos auriculares bluetooth y un juego de dados.

Si quieres participar, corre a los comentarios de nuestra publicación de Instagram y no dudes en poner el final más loco, perfecto e ideal que se te ocurra. Tienes desde este 16 de agosto hasta el día 20 para hacerlo. ¡Suerte! Ya queda menos para ver el desenlace de esas dos almas que son una sola. Puedes leer las bases legales aquí.

After: Amor infinito se estrena el 26 de agosto en cines.