Poco sigue pensando en tu bolsillo con el Poco M4 5G

Poco, la submarca de Xiaomi, sigue sacando modelos de teléfono para todos los gustos, y continúa siendo una de las empresas que más se preocupa de los bolsillos apretados. Tiene oferta para todas las gamas de precio, y el ejemplo que traemos hoy es para aquellos que quieran encontrar un móvil cerca de los 200 euros.

El Poco M4 5G se lanzó en la India durante el pasado mes de abril, pero ahora llega al resto de mercados, aunque con algunos cambios que lo han hecho más económico. El cambio más grande que ha hecho la compañía lo tenemos en la cámara principal y en el tirador frontal para selfies, que han sufrido la ira de los recortes.

Ambos sensores han visto reducidas sus prestaciones, con el afán de hacerlo más barato todavía. El resto de especificaciones, desde el procesador a las combinaciones de memoria y almacenamiento, son las mismas que tenía el teléfono original.

Poco M4 5G / Poco

La pantalla es un panel LCD de 6.58 pulgadas y resolución FullHD+, con refresco de hasta 90Hz. El procesador que late en su interior es un Dimensity 700 de MediaTek, con posibilidad de acompañarlo con 4/64GB o 6/128GB.

Otra de las cualidades que permanecen inalteradas son los 5.000mAh de batería que trae, con soporte para carga de 18W. Resulta curioso que el cargador que viene en la caja llegue hasta 22.5W, superior a lo que da el teléfono, pero nos puede valer para otros teléfonos que tenga algún familiar por casa.

Como decíamos, la cámara principal ha bajado de 50MP a 13MP, acompañada con un sensor de profundidad bastante básico de 2MP. La frontal para selfies tiene 5MP y apertura f/2.2, y viene embutida en un ‘notch’ tipo gota, que deja bien a las claras que es un teléfono económico.

Poco lanzó este dispositivo de nivel de entrada con MIUI 13 y Android 12 de serie, y tiene soporte para 5G, ya que lo lleva en el nombre. Gracias a la presencia internacional del M4, se han añadido más bandas SA y NSA, para que no haya problemas en ninguno de los mercados donde sale.

El Poco M4 5G sale en tres colores, negro, azul y el característico amarillo de la compañía. Desde la compañía han dejado caer un precio de entre 200 y 230 euros para el terminal, según la configuración de memoria que se elija, pero recomiendan que los usuarios busquen la información en los mercados locales.

Es una adición decente para el que no busque nada del otro mundo, pero puede ser un buen regalo para alguien que no tenga experiencia con un smartphone, o simplemente si no el presupuesto del que disponéis es ajustado.