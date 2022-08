Mónica Carrillo recuerda “una de las coberturas más complejas” de su carrera: el atentado en las Ramblas

Mónica Carrillo es uno de los rostros más queridos de la televisión. La presentadora lleva 16 años trabajando en Antena 3 Noticias, poniéndose delante de las cámaras para contar la última actualidad. Durante todos estos años, Mónica ha tenido que dar noticias muy duras: desde todas las relacionadas con la pandemia hasta el atentado en las Ramblas de Barcelona.

Justo este 17 de agosto se cumplen cinco años desde aquel terrorífico acontecimiento que ocurrió en la capital catalana. Mónica ha compartido en sus redes sociales lo duro que fue retransmitir en directo todos los hechos.

“Se cumplen cinco años de una de las coberturas más complejas que he tenido que cubrir. El 17 de agosto de 2017 recibí una llamada cuando estaba llegando a Antena 3 después de comer. Una furgoneta estaba atropellando gente en las Ramblas de Barcelona y teníamos que entrar en directo ya”, ha empezado escribiendo la periodista.

Mónica recuerda que no le dio tiempo ni a aparcar el coche: “Dejé el coche en la entrada de la tele, le di las llaves al compañero de seguridad para que lo aparcara y subí corriendo a la redacción. Sin más tiempo que perder, me microfonaron y me senté en el plató. Allí estuvimos contando lo que iba sucediendo hasta las 22h”

Mónica recuerda que aquellas cinco horas fueron de total “incertidumbre” y de “tensión”, ya que los hechos iban sucediendo en directo. La presentadora recuerda que al día siguiente se fueron a Barcelona para realizar los informativos en directo desde un balcón de las Ramblas.

Mónica ha reconocido que sigue conmoviéndose cuando recuerda aquellos días: “Siento una profunda tristeza por las muertes provocadas por el odio”. Para terminar, la periodista asegura que está muy orgullosa del equipo humano que trabaja con ella en los informativos para estar “a la altura en este tipo de situaciones”