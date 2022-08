La advertencia de Nicki Nicole en redes sociales: “Se vienen muchas cositas hermosas”

La música de Nicki Nicole está sonando en todas partes. Cada vez son más los que caen rendidos ante su talento, por ello ya son millones de personas las que la siguen en redes sociales.

Ahora la argentina ha estado recorriendo algunos escenarios para llevar todas esas canciones al directo y ha conseguido que aún más melómanos se enganchen por completo a su música. Y es que su pasión por este arte es tan ilimitada que la gira no le ha frenado de seguir creando temazos. Así lo ha desvelado en sus redes sociales.

La artista argentina ha dejado claro a través de un Instagram Story que ha estado "haciendo música" y advierte que se vienen muchos temas con los que no vamos a poder dejar de darlo todo. "Paso por acá par agredecerles por el amor de siempre! y para decirles que se vienen muchas cositas hermosas que me tienen muy ansiosa y contenta. Estuve mucho tiempo haciendo música estos meses y de gira en gira. La verdad que gracias por el amor incondicional que me dan y por estar desde siempre. Se viene muchaaaa música. (quería hacer un vídeo hablando pero estoy grabando algo que aún no puede desvelar", dice Nicki en el Story.

Ante la noticia, sus fans han compartido su emoción en las redes sociales. Y es que todos se mueren de ganas por escuchar nueva música de la argentina, sobre todo ahora que ha advertido que ya la tiene lista por lo que no tardará en ver la luz.

A nuestra protagonista la hemos escuchado últimamente en colaboraciones con otras voces conocidas de la industria, como son el caso de Eladio Carrión y Camilo. Tanto Nota como Naturaleza han superado ya los 7 millones de reproducciones individualmente, lo que demuestra que han sonado, y mucho, en las playlists de millones de personas en todo el mundo.

¿Qué estilo de música protagonizará la nueva era de Nicki Nicole? ¿Seguirá apostando por lo urbano? ¿Se adentrará en un estilo más pop? Tendremos que esperar para saberlo.