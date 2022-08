El vídeo que deja en evidencia a Rosa Benito: del odio al amor por Antonio David Flores de un año para otro

Es sabido por todos los que ven Telecinco que Rosa Benito no mantiene una buena relación con su sobrina Rocío Carrasco. Desde hace años, la colaboradora de Ya es mediodía no habla muy bien de la hija de Rocío Jurado, y eso fue a más cuando se emitió la serie documental Rocío. Contar la verdad para seguir viva.

Ahora, con En el nombre de Rocío, una producción dedicada expresamente en desenmascarar a los miembros de la familia mediática de madre e hija, Rosa Benito ha seguido en sus trece. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que un usuario de Twitter ha tirado de hemeroteca para montar un vídeo que la deja en evidencia porque muestra cómo ha cambiado de opinión con el pasa de los años, pasando de odiar a Antonio David Flores y defender a Rocío Carrasco a todo lo contrario.

"Me parece que eres muy mala persona. Tú sí eres un cáncer de Rocío Carrasco y la quieres destruir", decía Rosa Benito de Antonio David en 2006. Solo un año después, en 2007, decía esto otro: "Has chupado del bote toda la vida de Rocío Jurado. Que deje a la ex que lleva años separado". El vídeo saca muchos más ejemplos, pero hay que irse a 2017, al plató del debate de Supervivientes, para ver otro momento clave. Y es que ahí, Antonio David y Rosa coincidieron y ella se negó a darle un beso.

En 2018, tan solo unos meses después de ese encuentro, la actitud de Rosa Benito hacia Antonio David cambió. Empezó diciendo que debía ser así por las otras personas de la familia y terminó años después defendiendo su concurso en GH VIP. Lo que vino después ya lo sabe todo el mundo. Una defensa a ultranza a él y críticas a Rocío Carrasco.