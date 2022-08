8cho y DJ Cornetto nos hablan de ‘Me Medicaron’, de la persona que los unió y de sus futuras colaboraciones

Cada vez son más los artistas urbanos que se están sumando a la música electrónica para triunfar en las plataformas digitales. Paulo Londra con Luces, las sesiones más recientes de Bizarrap o Zion & Lennox y María Becerra con Berlín son algunos ejemplos. Pero no son los únicos.

8cho y DJ Cornetto son los protagonistas del remix de Me Medicaron, que originalmente fue lanzado por el cantante italiano. Pero el DJ y productor experto en la guaracha -sonido típico colombiano que une precisamente los sonidos urbanos y dance- le ha dado su propio toque y han llevado el tema a los puestos más altos de las listas de éxitos.

En LOS40 Urban hemos podido charlar con estos dos artistas acerca del éxito de este proyecto, de cómo se conocieron, del artista al que invitarían para una nueva versión del tema y de todo lo que se viene en el futuro. ¡Esto es todo lo que nos han contado!

Pregunta (P): Hola, chicos. Gracias por estar con nosotros. Estáis triunfando con el remix de Me Medicaron. Contadme cómo surge.

Respuesta (R):

8cho: Teníamos un amigo en común, Tes, que es el fotógrafo de Maluma y también trabaja en vídeo. Cornetto escuchó mi canción y le gustó y dijo 'puedo hacer una versión'. La hizo y yo cuando la escuché me levanté de la silla de la emoción. Ha sido una bomba de versión y de ahí salió. Nos volvimos bien amigos, fue bien orgánica la cosa.

P: Traéis el beat con guaracha. ¿Cómo os ponéis de acuerdo para aportar cada uno lo suyo al tema?

R:

Cornetto: Como estaba diciendo 8cho, creo también que la canción ha tenido una magia que él ya había hecho ahí. Tanto la composición como la interpretación de sus vocales era algo que llamaba la atención por su tono bajo. Era muy grave realmente. Eso ya me llamaba mucho la atención. Cuando yo escucho la canción conecto con Tes y ya él me pone en contacto con el equipo de 8cho. Envío la versión y al equipo de 8cho le gustó muchísimo y la lanzamos. Va súper bien. Hemos estado tocando en Ibiza, en Amnesia. La estrenamos en el festival de J Balvin. Hemos estado haciendo mucha promo y ha ido muy bien realmente el crecimeinto del tema.

P: ¿Qué ha sido lo mejor de trabajar juntos?

R:

Cornetto: A mí me encanta conocer a gente nueva, talentosa. Eso es lo que hacemos los DJs y los productores todo el tiempo, buscar alternativas para hacer un cambio en el sonido, refrescar y todo eso. Yo en 8cho he encontrado un talento muy interesante de desarrollar. Siento que además de esta canción tiene unos palazos que ya me ha dejado escuchar. Básicamente es tener sinergia, obviamente. Nos llevamos bien, somos como familia. Siento que no es solamente esta canción, sino que vamos a hacer muchas otras cosas.

8cho: A mí lo que más me gustó es la amistad que nació, sinceramente, con su equipo, y me encantó la visión que él tiene hacia la música. Con el personaje Cornetto unió moda, arte y música, que es una visión bien grande. A mí eso es lo que me encantó aparte del talento que tiene. En Me Medicaron hay hasta voces suyas.

Cornetto: A mí me parece muy loco porque me han llegado fans que me mandan vídeos de clubs, por ejemplo, en Italia y para mí, que soy latino, que otra gente de otros países que no hablan mi idioma... obviamente también es por 8cho que él es italiano, pero para mí es como muy loco ver la reacción de la gente allí. Veo a DJs que también la tocan y qué locura.

8cho y Cornetto / Artist Publicist

P: Cornetto, tú trabajas con sonidos urbanos y electrónicos. ¿Cómo es convivir profesionalmente con esto?

R: Básicamente yo trabajo la naturaleza del proyecto. Yo sentía cuando inicié el proyecto hace dos años que faltaba como un DJ enmascarado en la música electrónica pero sabía que al latino le gusta mucho lo urbano, le gusta el reggaeton, porque son dos mil millones de personas de este lado que les encanta el sonido del reggaeton. Entonces tenía que hacer un crossover entre el urbano y el EDM y eso es básicamente lo que hicimos con el proyecto de Cornetto. Por eso funcionan tan bien estas mezclas, como Me Medicaron por ejemplo, que es una canción que sigue siendo urbano pero también tiene el lado de la fiesta y del EDM. Es perfecto. La guaracha es un sonido colombiano de electrónica que está funcionando muy bien después de que artistas como Farruko lance Pepas y ayuda demasiado a la transmisión donde lo latinos podemos traer sonidos frescos como creativos. Estamos viendo a gente como, por ejemplo, a Bizarrap con Quevedo en un tema que también es dance, Rauw Alejandro, Jhay Cortez, Bad Bunny... todas son canciones que siendo urbanos tamibién suenan en el club. Me Medicaron no se aleja de eso. Es un crossover urbano y electrónico que funciona muy bien en las fiestas.

P: 8cho, ¿cómo decidiste adentrarte en la música?

R: Yo a la música digamos entré escribiéndole poesías a mis profesoras, a las niñas que me gustaban, a los amigos... Entonces yo con el tiempo, a los 9 años, escribía esas poesías, y a los 12 años comencé a ser MC pero veía que yo no era muy bueno haciendo freestyle pero sí escribiendo. Con el tiempo, a los 16, comencé a ganar algo de dinero haciendo varias cositas, trabajitos, yendo a trabajar al mercado, y pude ir al estudio. Muchos estudios me abrían las puertas porque veían a un muchacho que con 16 años hacía eso. No me cobraron nunca, me dieron cariño. Llegué a la cuarentena y me descubrió mi sello, y ahora es mi trabajo esto de la música. Yo siempre lo hice de crazón. No me fijo en los números aunque eso te emociona. Yo voy a seguir poniéndole esta pasión. Yo a la música la agarré como una burbuja. Podía tener problemas en la casa, en la calles y yo me ponía delante del ordenador y delante del teléfono o de la radio, escuchaba eso y decía 'esto me encanta'. Me llamo 8cho porque es mi número favorito y porque cuando se cae el ocho se vuelve algo infinito. La música para mí es algo infinito.

P: Cornetto, tú como DJ y productor, ¿qué ingredientes crees que tiene que tener un tema para que suene todo el verano?

R:

Cornetto: Tiene que tener los ingredientes que tiene Me Medicaron, básicamente. Una canción que te active, que te lleve a fiestas, que te invite a bailar, a pasarla bien y que sea un himno que cantes en todos los estados, ya sea de felicidad o de euforia.

8cho: Y nosotros le agregamos algo más, que es un mensaje visual que no cualquiera lo hace hoy en día. Si se fijan en el videoclip, nosotros estamos en un carro accidentado al principio, después hay una ilusión de que nosotros estamos de fiesta y tomando pastillas y la realidad era que nosotros seguíamos en el carro accidentado. Y eso es para decir que está bien irte de fiesta, divertirse pero siempre con un límite porque las cosas pueden terminar mal. La vida es corta y no hay que votarla así.

P: ¿Veis factible una nueva colaboración vuestra?

R:

Cornetto: Sí, yo creo que hay mucha sinergia entre 8cho y yo. Los equipos de trabajo también de ambos somos como familia entonces siento podemos tener muchas oportunidades de seguir colaborando. A mí me encanta la voz de él y todo lo que hace como creativo y me funciona muy bien para mis producciones. Entonces siento que está la puerta abierta para trabajar otra vez con Me Medicaron 2.0. Quién sabe qué puede ser pero ahí estamos con la vibra alta.

P: ¿A qué artistas invitaríais para un nuevo remix de Me Medicaron?

R:

Cornetto: Hay que trabajarla más para que ya se vuelva un éxito todavía más grande pero si sería brutal poner a otro artita, hasta el mismo J Balvin o Yankee o Bad Bunny o Jhay Cortez. Hasta Feid por ejemplo. Artistas que son de mi teirra que pueden unirse al remix.

Cornetto y 8cho en el videoclip de 'Me Medicaron (Remix)' / Artist Publicist

8cho: Un Justin Quiles, un De La Ghetto. Es un tema que yo creo que le estaría bien a quien sea que le de cariño.

P: 8cho, ¿con qué artista te gustaría trabajar?

R: Mi sueño es Daddy Yankee. Si tengo que decir una persona que me emociona, Daddy Yankee. Me inspiró mucho a ser artista hoy en día. Luego está Feid que me encanta su vibra, me encantaría un J Balvin, un Blessd, un Ryan Castro, un Dekko, De la Ghetto, Arcangel. Yo crecí escuchando música con ellos. Yo sé que muy pronto van a venir.

P: Cornetto, Marshmello y tú jugáis muy bien con el misterio en torno a vuestra identidad. ¿Alguna vez te has planteado trabajar con él?

R: Sería brutal. Yo lo admiro realmente. Para el inicio del proyecto fue como un referente gigante. Él y DeadMau5, Daft Punk... Son ídolos míos y referentes de mi imagen.

P: Después del éxito de Me Medicaron, ¿qué se viene de ambos?

R:

Cornetto: Tengo ahora dos canciones. Una con Justin Quiles y con Totoy el Frío que se llama Fun. Es una canción que viene pronto despues de Me Medicaron. Tengo otra cancion con Farina y con Jiggy Drama (rapero).

8cho: Ayer comenzamos el rodaje de un próximo vídeo que voy a hacer solo yo a nivel de cantante y se llama Cámara Lenta. Ya más tarde tenemos que hacer el segundo día de vídeo. Esto viene en septiembre.