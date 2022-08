Ana Obregón comparte una de las primeras sesiones de fotos junto a su hijo Álex: “Cuando la vida era vida”

Ana Obregón perdió a su hijo Álex Lequio hace dos años. Desde entonces, la actriz ha mantenido su espíritu vivo a través de las redes sociales, enseñando todas las lecciones que le enseñó y predicando su forma de vivir la vida. Una forma de homenajear a su hijo y de tenerlo siempre presente.

Este 18 de agosto se cumplen 30 años desde uno de los primeros posados de Álex en las revistas de corazón. Ana ha querido compartir las preciosas fotos que se hicieron un día como hoy. En ellas vemos a Ana Obregón junto al padre de su hijo, Alessandro Lequio, tras darse un baño. Los dos rostros televisivos llevan un albornoz de color azul a juego con el de su bebé, que se encuentra en los brazos de su madre.

Junto a las imágenes, Ana ha compartido una preciosa reflexión sobre el paso del tiempo y la felicidad:

“Cuando la vida era vida porque lo tenía todo. Cuando tenía todo porque ‘todo’ era ser tu mamá. ¿Y sabes una cosa, mi Aless? ‘Todo’ eras y seguirás siendo tú” para siempre”

Además, Ana ha querido agradecer a Alessandro Lequio por haberle dado el regalo más grande: su hijo. “Gracias, Alessandro padre. Me diste lo más importante de mi vida”.



Han sido muchos los compañeros y compañeras de profesión que han querido mandarle ánimos a través de los comentarios a Ana. Rostros tan conocidos como Alaska, Tamara Gorro, Paula Echevarría o Naty Abascal han llenado de corazones el post.

Un verano entre Mallorca y Marbella

Ana Obregón está pasando el verano entre Mallorca y Marbella. La actriz ha estado disfrutando del sol, la playa y el mar balear en su residencia mallorquín. Incluso ha protagonizado su espectacular posado de verano para sus fans. Este año ha protagonizado algunas sesiones de fotos increíbles, donde demuestra que sigue en plena forma.

Ana también ha estado en Marbella. La presentadora ha acudido a la Gala Solidaria Starlite para recibir el premio a la solidaridad. Un galardón que ha querido compartir con su hijo, quien le inspiró a ayudar a todas las personas de su alrededor: “Pero este premio no me pertenece, este premio es tuyo Aless, porque tú me enseñaste a ayudar a los demás, a ser generosa y solidaria. Sabías que así la vida me dolería menos sin ti”.