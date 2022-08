Joe Jonas desvela sus retoques estéticos y cómo se cuida la piel: “No debemos sentirnos avergonzados...”

Joe Jonas se ha unido a muchos compañeros artistas y ha desvelado que él también usa retoques estéticos o maquillaje, algo de lo que no se tiene que avergonzar nadie. Poco a poco son muchos los famosos que se atreven a contar que usan este tipo de retoques en su vida, ya que cada día se están normalizando mucho este tipo de tratamientos.

Ha sido en una entrevista para People donde el cantante ha explicado que utiliza cosméticos inyectables para suavizar sus líneas de expresión y arrugas: “No creo que sea algo de lo que tengamos que sentirnos avergonzados. Podemos ser abiertos y honestos al respecto, además de tener confianza y no miedo a decir nuestra verdad”.

Sus palabras están teniendo mucha repercusión, ya que la sociedad está acostumbrada a que sean las mujeres quienes se atreven a compartir que acuden a este tipo de retoques. Pero Joe ha querido aprovechar sus 33 cumpleaños para contar a sus seguidores que él también los emplea y que no es algo negativo.

El integrante de los Jonas Brothers lleva un tiempo colaborando con una marca de este tipo de tratamientos y ha desvelado cómo y dónde los emplea. Él los utiliza para suavizar sus líneas de expresión entre las cejas y para reducir la marca de una cicatriz.

En esta entrevista explicó lo que sintió en el momento que empezó a aplicarse los retoques: “Me gustó que aliviara la zona un poco, era como ‘vale, queda bien y no es demasiado excesivo para mi gusto. Es muy sutil’”.

Además, se mostró muy feliz de que se esté normalizando este tipo de cosméticos en hombres, ya que está dejando de ser un tema tabú: “Existen este tipo de conversaciones en las que en algún momento se dice ‘Oh, los hombres no pueden hacer esto o es raro para los chicos hacer esto otro’, y creo que es un estigma que está desapareciendo, y eso me gusta”.

El cantante explica que le encanta poder vivir este cambio de mentalidad: “Los chicos cada vez llevan más maquillaje y es algo genial de ver”, ha asegurado, afirmando que vivimos en una “preciosa generación”.

Ha sido muy difícil para él poder encontrar información o hablar de este tema con alguien, ya que no es habitual que un hombre le cuente a la gente que usa retoques. Sin embargo, gracias a juntarse con personas que hablan abiertamente de ello, le ha ayudado a sentirse mejor y aprender a cuidar su cuerpo de otra forma.

Con estas palabras lo ha explicado: “Desde el champú qué me pongo en el pelo, hasta la crema corporal o el protector solar. Creo que he madurado un poco e investigado más. Me encanta que el cuidado masculino haya evolucionado tanto”.