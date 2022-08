Anitta y Missy Elliott se convierten en las reinas del estilo y del lujo en “Lobby”

El juego de tres semanas de Anitta ha llegado al final. La trilogía de canciones que nos tenía preparada la brasileña ha terminado, poniendo el broche final con Lobby junto a Missy Elliott. El tema viene junto a un vídeo muy colorido en el que las artistas se convierten en las reinas del estilo en un hotel de lujo.

Estos tres singles formarán parte del nuevo álbum en el que está trabajando actualmente, Versions of me. Una reedición de su álbum lanzado en abril de este año en el que la artista mezclará diferentes lenguas y estilos: “Versions of Me es un álbum trilingüe, con referencias multiculturales y diversas. En este proyecto no intento abrazar el mundo, sino abrazar todas mis facetas”, así lo definía ella misma en la presentación del proyecto.

El día 1 de este mismo mes, Anitta ya publicó un adelanto de este single con el que dejó claro a su público que se iba a convertir en un auténtico hit. El tema lleva grabado varias semanas y a principios de julio las artistas se trasladaron hasta Atlanta para rodar el videoclip. “¡Sí! Estoy grabando un vídeo musical con Missy Elliot y no es un sueño”, explicó la brasileña en Twitter justo en ese preciso momento.

Un videoclip lleno de color

La cantante ha querido cerrar la trilogía por todo lo alto con un videoclip lleno de color, estilo y lujo. Cuando comienza aparece Anitta en un coche blanco junto a un caniche del mismo color entrando en un hotel de lujo mientras los empleados se pelean por llevar sus maletas.

A lo largo de las imágenes podemos ver como la brasileña y Missy Elliot cantan y bailan dándolo todo en diferentes salas llenas de color. No lo hacen solas, ya que un grupo de bailarinas acompañan a las artistas en los diferentes “vestíbulos” en los que se encuentran, creando todo tipo de coreografías.

Con este tema ponemos fin al “juego de tres semanas” que nos propuso Anitta. Ahora podemos disfrutar de Gata con Chencho Corleone, El Que Espera junto a Maluma y Lobby con Missy Elliott. Pero, sobre todo, darlo todo en la pista de baile en la que estamos seguros va a sonar en más de una ocasión.