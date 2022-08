Mariah Carey quiere convertirse en la “reina de la navidad”, pero no le va a salir barato

Mariah Carey ha intentado registrar el término “Reina de la Navidad”, de forma que solo ella pueda usarlo. Todos asociamos a la cantante con su tema estrella, All I Want For Christmas, que es el que anuncia que la navidad se acerca. Lo que ella no sabía es que ya había dos reinas antes que ella... y no se lo van a poner nada fácil.

Estas dos cantantes son de la misma época en la que Mariah publicó su canción navideña. Hablamos de Darlene Love y Elizabeth Chan, dos artistas que, como Carey, han creado temas dedicados a esta época del año. Cuando se enteraron de lo que quería hacer su compañera no tardaron en mostrar su descontento y tomar cantar en el asunto.

Elizabeth Chan no solo ha hablado con Mariah, sino que se ha presentado en los juzgados para evitar que se haga con el “monopolio de la navidad”. Su abogada presentó el pasado viernes una declaración formal de oposición para que no se llegue a dar la patente.

Cuando Darlene Love conoció la batalla legal a la que iban a llegar sus compañeras también quiso compartir su opinión del asunto: “¿Es verdad que Mariah Carey ha registrado “Reina de la Navidad”? ¿Qué significa eso, qué no puedo usar ese título? David Letterman me declaró oficialmente Reina de la Navidad hace 29 años, un año antes de que ella sacase ‘All I Want for Christmas Is You’, y a mis 81 años de edad NO voy a cambiar nada. ¡He estado en el negocio 52 años, me lo he ganado y todavía puedo llegar a esas notas! ¡Si Mariah tiene algún problema que llame a David o a mi abogado!”.

Parece que ninguna de las dos “reinas”, que estaban por delante, están de acuerdo con que se adjudique ese nombre, por lo que Chan ha hablado con la revista Variety y ha dado la visión más real del problema: “La Navidad ha llegado mucho antes que cualquiera de nosotros y con suerte seguirá mucho tiempo después de nosotros. Siento de verdad que nadie se debería apropiar de nada que tenga que ver con la Navidad o monopolizarla para siempre de la manera en la que Mariah quiere. No es lo correcto. La Navidad es para todos”.

De momento no ha salido ninguna sentencia ni Carey ha contestado a las otras dos artistas. Parece que el motivo por el que buscaba patentar el nombre tiene que ver con su futuro como empresaria. Su objetivo es usar ese apodo para nombrar productos como fragancias, lociones, esmalte de uñas, joyas o adornos, entre otros.