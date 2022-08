Demi Lovato estrena ‘Holy Fvck’, un disco auténtico para renacer tras la experiencia más traumática de su vida

Demi Lovato lo ha hecho. Sí, ha conseguido abrirse para empezar una etapa auténtica, veraz y de autodescubrimiento. Ha lanzado su octavo disco de estudio, Holy Fvck, muy esperado por su público y con el que ha cambiado por completo de género musical para irse al rock y el punk. Es un sonido diferente, más cercano a ese primer álbum que estrenó la artista cuando era una adolescente, Don’t Forget.

Holy Fvck nos trae a una Demi Lovato que se abre en canal para expresar todo ese conocimiento que ha adquirido al empezar a tener una perspectiva diferente de las cosas que le rodean. Se sincera sobre sus sentimientos tras aquel horrible suceso que casi le cuesta la vida y con el que ha renacido de nuevo, algo que se nota en el disco.

16 canciones son las que se recopilan en este álbum, algunas ya las conocíamos, como Skin Of My Teeth, Substance y 29. Esta última la estrenó el día previo al lanzamiento de Holy Fvck. También incluye tres colaboraciones: Freak feat Yungblud, Eat Me con Royal & the Serpent y Help Me con Dead Sara. Todas siguen el mismo estilo rock-punk con el que Demi Lovato quiso poner fin a la música pop.

Hay mensajes potentes y diversos. Freak, Eat Me, Wasted, Feed y 4 ever 4 me hablan de quererse a uno mismo y de ser dueño de tu propia imagen. Trata la lujuría y lo sensual en Bones y Come Together. La religión también tiene cabida en este trabajo y es que Heaven se basa en un versículo de la Biblia que habla de la masturbación.

No ha sido una etapa fácil para Demi Lovato, ya lo pudimos escuchar en Skin Of My Teeth, donde habla de esa recuperación por la que pasó tras sufrir una sobredosis, en 2019, que casi le cuesta la vida. Se siente culpable por lo sucedido y, sobre todo, después de ver morir a amigos cercanos por esa misma situación. Dead Friends es la canción donde expresa todo ello. "He perdido amigos que tenían más o menos mi edad y eso duele mucho. Tuve mucha culpa de superviviente después de mi sobredosis porque después de eso murió Mac Miller y eso puso todo en perspectiva de lo que podría haber pasado", expresó en una entrevista reciente a Zane Lowe para Apple Music.

Demi Lovato: New Album, Survivor's Guilt, and Falling In Love | Apple Music

Holy Fvck es un disco sincero y auténtico que nos permite conocer ese lado de Demi Lovato que veíamos un poco lejano. El cambio de estilo musical lo hace todavía más impactante y es que esta nueva era es oscura, pero real.