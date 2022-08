Myke Towers y Jhay Cortez nos invitan a su fiesta en ‘Ande Con Quien Ande’

Todos teníamos ganas de que llegase el fin de semana para descansar y darlo todo al ritmo de los temas de nuestros artistas favoritos. Y es que todo el mundo sabe que cuando llega el final de la semana, las playlists se inundan de las novedades musicales que las voces del momento lanzan. Pues bien. Prepárate porque vas a perrear, y mucho.

Myke Towers y Jhay Cortez son dos de los artistas que han protagonizado los nuevos lanzamientos urbanos de esta semana. Llegan con Ande Con Quien Ande, un tema de reggaeton que invita a cualquiera que lo escuche a darlo todo en la pista de baile. ¡Es imposible ignorar sus sonidos!

Pero eso no es todo. El tema llega acompañado de un videoclip en el que ambos están rodeados de chicas jóvenes y dándolo todo una fiesta.

El lanzamiento ha tenido una gran acogida entre los fans de ambos artistas, que han llenado las redes sociales de halagos y piropos hacia lo nuevo de Myke y Jhayco. ¡La cifra de las visualizaciones no para de subir!

Y es que tanto Myke como Jhay son de Río Piedras, Puerto Rico, por lo que se conocen desde hace años. De hecho, siempre se han apoyado en la industria y han demostrado que no se olvidan de dónde vienen. Y tú, ¿ya has escuchado la nueva colaboración de estos dos artistas? No es la primera, pero estamos seguros de que tampoco será la última.