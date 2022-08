Aleesha lanza ‘melacomo’ junto a El Cherry Scom y Haraca Kiko: ¡Mira el vídeo!

Ando con la extraterrestrica Aleesha

Ay si ella

Tengo hambre

Tengo hambre



[Pre-Coro]

Y me llevó pa' su casa

Y me enseñó a cocinar

No me gustó como sabía

[Coro]

Pero la tuya me la como

Me la como

Me la como

Me la como

Me la como

Me la como

Me la

Pero la tuya me la como

Me la como

Me la como

Me la como

Me la como

Me la como

Me la

Pero la tuya me la como

Me la como

Me la como

Me la como

Me la como

Me la

Pero la tuya me la como

Me la como

Me la como

Me la como

Me la como

Me la como

Me la [Verso 1]

Si me saca’ la leche

Te compro una cubana

Pa' que tú me coma' como una banana

Dile a tu novio que no me salude

Que él y yo no somo’ pana'



Te gusta la Tusi, el Lean, marihuana

Cuando te meto un porro

Tú lo que quiere'

Que te lleven a la cama



Tú ere' una bellacona

Que te gusta el bajo mundo

Como tú eres turi'ta yo te bajo pa' lo' punto'

Me dice’ que te lleve al pari

Donde estamo’ en cuero

Y chingamo' to’ junto'



[Pre-Coro]

Y me llevó pa' su casa

Y me intentó cocinar

No me gustó como sabía



[Coro]

Pero la tuya me la como

Me la como

Me la como

Me la como

Me la como

Me la como

Me la

Pero la tuya me la como

Me la como

Me la como

Me la como

Me la como

Me la como

Me la

Pero la tuya me la como

Me la como

Me la como

Me la como

Me la como

Me la como

Me la

Pero la tuya me la como

Me la como

Me la como

Me la como

Me la como

Me la [Verso 2]

Mmmmmh

Me gustan tu' beso’ en mi mmmmhh

Te quiero comer to' el mmh

Quiero toca'lo, quiero proba'lo

El último que comí e'taba mu' malo

El tuyo me gu'ta, pido pa' lleva'lo

Yo no quiero complica'lo

Yo te vo' a comer lo' resto' que te queden, yeah yeah

Ponme tu sirope encima de mi panqueque



Tiene' la receta secreta que ella' quieren

Pero me la di'te a mí

Y tú no me pongas celoso

Si me gustan yo te puedo compartir



Si tú quiere', tengo lo que quieren

No soy santa pero te quiero to' la semana



Yo te quiero comer hasta mañana

Dime que me quiere'

Y te voy a dar con gana'



[Coro]

Pero la tuya me la como

Me la como

Me la como

Me la como

Me la como

Me la como

Me la como

Me la como

Me la como

Me la como

Me la como

Me la como



Pero la tuya me la

Me la como

Me la como

Me la como

Me la como

Me la como

Me la como

Me la como

Me la como

Me la como

Me la como

Me la como

Me la como

Me la como

Me la



[Verso 3]

No haga' que te la coma

Que te vo' a da' con el toma que toma

Te gustan lo' chucky que anden en goma

Y que te den con el taco de goma



Tengo cuatro mujere' chocando popola'

[?]

Tú sabe' que tengo do' pela'

Y mi leche te la traga' toa'



[Coro]

Pero la tuya me la como

Me la como

Me la como

Me la como

Me la como

Me la como

Me la

Pero la tuya me la como

Me la como

Me la como

Me la como

Me la como

Me la como

Me la

Pero la tuya me la como

Me la como

Me la como

Me la como

Me la como

Me la como

Me la

Pero la tuya me la como

Me la como

Me la como

Me la como

Me la como

Me la como

Me la



[Outro]

Y me llevó pa' su casa

(Si tú quiere', tengo lo que quiere')

Y me enseñó a cocinar

No me gustó como sabía

(No soy santa pero te quiero to' la semana)

Haraca Kiko

Aleesha

Fue Aleesha que dijo

Cherry Scom

Melma Music

Tu ta' loco eh

El Goldito

Aleesha

I love you baby