Marta Sango y Rakky Ripper nos arrastran al electropop con ‘La Corriente’: ¡Mira el vídeo!

Uh-uh, uh, ooh

Oh, oh

Rakky Ripper con Marta Sango

(La-ta-ra-ra, la-ta-ra-ra, ta-ra-ra, ra-ra)

Si dejara de buscar entre lo superficial

Pasaría el tiempo en las aguas calmas de un lejano mar

Y no paro de pensar si esto es la felicidad

O es un sentimiento que me llega solo de casualidad

Porque nada me puede pasar aquí

La corriente me lleva y no me deja salir

Junto a ti Junto a ti, sí, sí

Junto a ti

Porque nada me puede pasar aquí

La corriente me lleva y no me deja salir

Junto a ti Junto a ti, sí, sí

Junto a ti

Sí, junto a ti

Sí, junto a ti

Sí, sí, junto a ti

Sí, junto a ti

Sí, sí

Sí, junto a ti

OLÉ

Take me to parties

Llévame a fiestas

Quiero sentir algo

No me molestas

He estado tan abajo

Todo este mar lo he creado llorando por ti

No soy de acero, el acero se hunde

Soy como el hielo, bloques en invierno

No esperaré a que alguien me busque

Ya se nadar, puedo irme de aquí

Sentir el sol tumbada en Ibiza

Las uñas largas, Sex On The Beach

Jumping, jumping, jumping

Ya no hay más estrés, ya no hay más gritos

Waiting for a couple months para firmar el finiquito

Este es mi lugar seguro y aunque te parezca oscuro

Nunca ha habido algo tan puro



Porque nada me puede pasar aquí

La corriente me lleva y no me deja salir

Junto a ti Junto a ti, sí, sí

Junto a ti

Sí, junto a ti

Sí, junto a ti

Sí, sí, junto a ti

Sí, junto a ti

Sí, sí

Sí, junto a ti

Ey, déjame permanecer flotando aquí

If I could, I would never leave my home

Don't wake me up, let me drown

I don't wanna leave my bed

Just let me drown, let me cry, let me down I'm not allowed

Porque al final siempre me salvas

Me agarras, me ayudas a subir

Pero en mis sueños me quedo en la cama junto a ti

Una habitación de un hotel donde nadie nos podrá oír

I'm not allowed

Porque al final siempre me salvas

Me agarras, me ayudas a subir

Pero en mis sueños me quedo en la cama junto a ti

Una habitación de un hotel donde nadie nos podrá oír