Edurne a Nia: "Si te preguntan por el Benidorm Fest es porque te ven como una representante maravillosa”

Hace unas semanas, Edurne y Nia lanzaron el tema Te quedaste solo: un tema cien por cien pop que supone el regreso de la madrileña al sonido de sus primeros trabajos. Una colaboración muy especial, ya que la intérprete de Catarsis se junta con su amiga Nia. Y es que las dos cantantes tienen mucho en común: han salido de Operación Triunfo, han participado en Tu cara me suena y han sido protagonistas de musicales. Solo era cuestión de tiempo que sus caminos se cruzasen en el estudio.

Ahora, para hablar sobre este nuevo tema y de todo lo que tienen preparado de cara a los próximos meses, Edurne y Nia se han acercado a los estudios de LOS40. Vienen con una enorme sonrisa, a pesar del calor que hace en la calle.

"Tenía muchas ganas de hacer algo con Nia, porque la conozco desde hace años y me parece una persona maravillosa. Me encanta como es ella y como canta", ha empezado diciendo Edurne. Nia no tardó en aceptar: "Cuando escuché la canción, probé a ver cómo sonaba. No me veía en algo tan pop, pero cantándola, me enamoré".

La soledad de Edurne y Nia

Teniendo en cuenta el tema que trata la canción, hemos querido saber cómo viven ellas la soledad. ¿Son de las que la disfrutan o de las que huyen de ella? Nia se ha abierto con nosotros: "Yo, después de Operación Triunfo, tuve un clic en mi cabeza y pensé en aprovechar el tiempo que estaba sola. Uno de mis miedos siempre ha sido quedarme o estar sola".

Edurne, por su parte, sí que disfruta de la soledad: "Me gusta tener mi momento. Cuando estás sola puedes hacer lo que te dé la gana. Ese momento de estar leyendo un libro, viendo una peli o jugando al Fortnite, me encanta".

Otra de las cosas que hacen cuando están solas es ver TikToks, pero qué tipo de vídeos aparecen en sus algoritmos. Las dos artistas siguen a una usuaria que tiene todo tipo de herramientas extrañas y que muestra su funcionamiento.

Nia: ¿se plantea ir al Benidorm Fest?

La pregunta del millón: ¿se presentaría Nia al Benidorm Fest? Desde que conocimos la existencia del famoso festival, los medios no han dejado de preguntarle a Nia si se presentará. Al principio, la ganadora de Operación Triunfo 2019 se mostraba reacia a la idea. Tras ver cómo se han hecho las cosas este 2022, Nia podría haber cambiado de opinión:

"Al principio estaba muy cerrada en banda por todo lo que conlleva Eurovisión, pero el Benidorm Fest ha hecho que me lo plantee. Es verdad que ahora sigue sin estar en mis planes. Al haber estado en el Benidorm Fest pude ver cómo iba todo y me gustó mucho. Aunque no me cierro, de momento no"

El consejo de Edurne para que se presente

Edurne, que representó a España con Amanecer en 2015, ha aprovechado la entrevista para decirle unas palabras:

"Si las personas te preguntas es porque ven en ti una representante maravillosa, pero es verdad que es mucho trabajo, presión y críticas. Hay que estar muy preparado porque es duro. Pero la experiencia de estar en Eurovisión es muy guay.