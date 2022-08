10 curiosidades sobre Quevedo que quizás no sabías

A estas alturas del año ya casi nadie desconoce la session que Bizarrap comparte con Quevedo. Es la número 52 de su trayectoria (aunque para muchos es la 51 teniendo en cuenta que aún no ha visto la luz la 50ª) pero las cifras que ha alcanzado ha superado a casi todas las que ha publicado en todos estos años.

Y es que es imposible salir de fiesta una noche sin escuchar el famoso Quédate del canario. Con tan solo escuchar las primeras notas musicales de la canción, estalla una bomba de emociones y adrenalina que ya la han convertido en un himno.

Pero, ¿quién es Quevedo? ¿Qué hay detrás de este artista que ha protagonizado una de las sesiones más exitosas de la historia de Bizarrap? Te contamos 10 curiosidades sobre él.

Su nombre completo es Pedro Luis Domínguez Quevedo. Aunque se siente orgulloso de ser canario, nació en Madrid el 7 de septiembre de 2001. Su familia se fue a vivir a Brasil cuando tenía un año y cuando cumplió los cinco se asentaron en Gran Canaria. Forma parte de la nueva generación de artistas del movimiento 922 928, que está formado por artistas canarios de éxito, como La Pantera, Yuseph, Ptazeta, y muchos más. Estos números hacen referencia a los prefijos de Tenerife y Gran Canaria. Es un artista de música urbana, ya que se mueve por el trap, hip-hop y reggaeton. Quevedo comenzó interesándose por el freestyle pero decidió meterse en el estudio de grabación. Su carrera comenzó en 2020 de la mano de su productor Linton. La primera canción que publicó oficialmente es Planteamiento Erróneo. Ya su tema Ahora y Siempre consiguió colarse en el Top 20 de las playlists de éxitos de las plataformas digitales. Entre otros, Ed Sheeran es uno de los artistas que ha caído rendido ante el talento de nuestro protagonista. Han colaborado juntos en una de las versiones de 2step, que ha superado el millón y medio de reproducciones en Youtube. El artista está preparando su nuevo disco, del que ya ha podido avanzar un primer tema: Sin Señal con Ovy On The Drums.

No cabe duda de que Quevedo va a seguir conquistando las listas de éxitos y que esto ha sido solo el comienzo. ¿Tú también has caído rendido ante su talento? Tranquilo, no eres ni serás el único.

¡Queda Quevedo para rato!