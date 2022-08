Rosalía y sus Números 1 en LOS40

Rosalía es, actualmente, la artista más popular de nuestro país, sobre todo, a nivel de números y de influencia. Desde que comenzó su carrera, solo ha ido ascendiendo en la lista de éxitos y no solo de España, sino de medio mundo. Canciones en solitario y colaboraciones muy potentes marcan la discográfica de la catalana. Por ello, no es de extrañar que en LOS40 también haya conquistado el pódium de Del 40 al 1 en varias ocasiones, concretamente, con tres hits.

A continuación, te enseñamos cuáles han sido las fechas en las que Rosalía ha sido Número 1 en LOS40:

Yo X Ti, Tú X Mí con Ozuna

ROSALÍA, Ozuna - Yo x Ti, Tu x Mi (Official Video)

Rosalía se consolidaba en la industria musical con su segundo disco, El mal querer, pero en 2019 quiso dar un paso más allá e introducirse en el mercado urbano. Por eso, estrenó junto a JBalvin y El Guincho, Con altura, y con Ozuna, Yo X Ti, Tú X Mí. Fue con este último tema con el que conquistó la lista de LOS40.

La canción fue estrenada el 15 de agosto de 2019, dejándonos una nueva canción del verano ese año. No tardó mucho tiempo en ser Número 1 en Del 40 al 1 y, además, por partida doble. La primera vez que lo consiguió fue el 28 de septiembre de 2019, pero repitió casi un mes después, concretamente, el 19 de octubre.

La Fama con The Weeknd

ROSALÍA - LA FAMA (Official Video) ft. The Weeknd

En noviembre de 2021, Rosalía comenzaba a dar pistas de lo que sería Motomami y estrenó La Fama, aunque no lo hizo sola. Se unió a The Weeknd, otra vez, para ponerle voz a un tema que no se salía en absoluto de la esencia latina, aunque no era reggaetón, sino bachata. Fue el single principal del tercer disco de la catalana y la segunda colaboración con el canadiense después de Blinding Lights Remix.

En LOS40, hubo que esperar dos meses para ver a La Fama en lo más alto de la lista, concretamente, el 15 de enero de 2022. Fue la segunda canción de Rosalía en alcanzar el Número 1.

Despechá

ROSALÍA - DESPECHÁ (Official Video)

Si hay una canción que ha marcado el verano de 2022 es, sin duda, Despechá. Rosalía ha sabido hacer un éxito, incluso antes de lanzar la versión estudio. Comenzó a cantarla en el Motomami Tour por España y nadie se la podía sacar de la cabeza. Finalmente, la artista la estrenó y ha batido récords como conseguir el mejor debut en solitario de su carrera.

Sin embargo, los buenos datos y noticias con Despechá no se han quedado aquí y es que también se ha incluido en una lista muy prestigiosa de LOS40. El 22 de agosto de 2022 ha sido Número 1 en Del 40 al 1, por primera vez en solitario y, además, no ha sido un liderazgo cualquiera. Ha entrado directamente a esa posición, siendo la semana de antes candidata.

Ser Número 1 sin pasar por otros puestos anteriormente es un hito que pocas veces se ha conseguido en la lista de LOS40. No nos extraña que lo haya logrado, puesto que es, sin duda, una de los hits de este 2022. ¡Felicidades!