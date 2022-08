Stephen Sanchez: 6 datos sobre el autor de ‘Until I Found You’

Ha vuelto a pasar: un cantautor está triunfando gracias a TikTok y a la viralidad de una de sus canciones. Hablamos de Stephen Sanchez (sí, sin tilde en la “a” porque es estadounidense), un joven de 19 años que gracias al éxito de Until I Found You ha conseguido colarse en los principales charts de Estados Unidos y Reino Unido. Además, puede presumir de contar con más de 17 millones de oyentes mensuales en Spotify. ¡Toda una proeza!

Pero, ¿qué sabemos sobre él? Para que lo conozcas un poquito mejor, te dejamos seis datos sobre el cantante estadounidense. Y es que tenemos la corazonada de que va a dar mucho que hablar en los próximos meses. ¿Ya conocías la canción?

1. ¿Quién es?

Empecemos por lo más importante: ¿quién es Stephen Sanchez? Se trata de un cantautor de 19 años estadounidense que nació el 3 de noviembre de 2002 en Carolina del Norte. Como muchos artistas de su generación, Stephen aprovechó las redes sociales para dar a conocer sus canciones. Desde el cuarto de su habitación se grababa con una guitarra cantando sus propias creaciones. Luego las subía a TikTok.

2. Su primer éxito: Lady By The Sea

Su primer gran éxito en TikTok fue el tema Lady By The Sea. Una canción con la que obtuvo más de dos millones de visualizaciones en la red social y que le abrió las puertas de la industria musical de forma profesional. De hecho, fue gracias a este tema por lo que consiguió un contrato discográfico con Republic Recors en 2020, pudiendo lanzarlo de forma profesional.

3. Dos EPs

En estos dos añosl, Stephen ha conseguido ganando oyentes gracias a TikTok, donde sus canciones se han heho bastantes conocidas. Además, puede presumir de tener dos EPs. En 2021 lanzó What Was, Not Now; y este 2022 ha sacado Easy On My Eyes.

4. Su gran éxito: Until I Found You

Pero si hay una canción que ha puesto en el mapa musical internacional a Stephen Sanchez ha sido, sin duda, Until I Found You. La canción se ha convertido en todo un éxito que solo en Spotify suma más de 250 millones de reproducciones (contando las tres versiones diferentes que ha lanzado durante estos meses), catapultando la carrera del joven.

La canción nació gracias a su exnovia Georgia, a la que quiso dedicarle una bonita melodía. Eso sí, ya no están juntos, tal y como ha reconocido en una entrevista para ABC: "Ahora somos amigos y estamos muy bien. Ella es increíble y siempre será alguien muy importante para mí"

5 Escribió Until I Found You en diez minutos

En la misma entrevista para el medio británico, Stephen ha confesado que escribió la canción en tan solo diez minutos: "Escribí la canción el pasado mes de mayo en unos 10 minutos y luego creé una nota de voz y se la envié. A ella le encantó... y eso es todo lo que la canción necesitaba ser, era sólo una canción sobre una chica a la que quiero, ¿sabes?".

6. Referencias de grupos de los años 40 y 50

Aunque Stephen haya nacido ya en el siglo XXI, lo cierto es que sus referentes musicales beben mucho de aquel sonido de los años 40 y 50. Artistas como Elvis Presley, The Platters, The Ink Spots y The Mills Brothers han inspirado parte de su último EP: Easy On My Eyes.

Por supuesto, Stephen se ha atrevido a versionar al rey del rock en más de una entrevista. Os dejamos este momentazo cantando You’re The Devil in Disguise.

No vamos a perder la pista de este estadounidense ni de su carrera musical. ¿Con qué nos sorprenderá ahora?