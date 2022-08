Lorde celebra el primer aniversario de ‘Solar Power’ con el último vídeo de ‘Oceanic Feeling’

Ha llegado el día de decir adiós. Lorde ha estrenado el vídeo de Oceanic Feeling, el último track de Solar Power, para celebrar el primer aniversario de su tercer disco y despedirse de esta era tan llena de vitamina D.

El vídeo está protagonizado por la propia Ella y su hermano Angelo. Este hecho no es casualidad, ya que en un momento dado de la canción, la intérprete dice "Hermanito, pienso que eres un ángel". Esto se representa en el clip con la cantante a hombros de su hermano mientras le acaricia el pelo. Y es que ambos comparten un lazo muy fuerte: nacieron el mismo día, con cinco años de diferencia. "Es mi otra mitad y mi mejor amigo [...]. Sabía que sacándole en el vídeo iba a mostrarme como realmente soy; no puedo ser otra persona con él al lado", ha añadido en una newsletter a sus fans.

Desde la propia isla donde nos introdujo el primer sencillo Solar Power -y ha seguido contando su historia a través de The Path, Fallen Fruit o Secrets from a girl (who's seen it all)-, nos enseña cómo ha pasado el verano la estrella neozelandesa: con ropa ligera, tocando césped, pescando, tomando el sol y contemplando el mar. En definitiva, en contacto estrecho y directo con la naturaleza.

Al final del clip, Lorde se monta en un pequeño bote y abandona aquellas tierras ante la mirada atenta de su pequeña comunidad y de quienes la hemos acompañado durante este viaje, para embarcarse en una nueva aventura musical. "Cuando grabamos la escena sentí que me estaba casando conmigo misma, aunque suene raro", ha señalado.



A través de un reciente directo en Instagram, la cantante ha confesado que se siente más joven que nunca y, como resultado, ha estado escribiendo música muy loca. "Pienso en cosas sobre las que hacía años que no pensaba, haciendo conexiones disparatadas... Las canciones [que he compuesto] que más me gustan son aquellas en las que parece que estoy físicamente muy cerca de alguien, susurrándolas al oído, y creo que he estado capturando ese sentimiento de nuevo. Intentando recordarlo y mantenerlo como una especie de guía y principio", ha expresado.

El mensaje a los fans

Lorde ha aprovechado el primer aniversario de su tercer álbum para mandar una pequeña carta y actualizar a sus fans sobre su vida (lo que ha estado haciendo, lo que hace y lo que hará):

"Hola, queridxs:

Os escribo desde el final del verano. No me puede creer que casi se haya acabado. Normalmente, durante estos meses, vivo mi vida con atención a la estación del año. Me despierto y el tiempo decide qué haré ese día. Paso largos días fuera. Nadar es lo primero y todo lo demás se ajusta entorno a esta actividad. Este año, el verano ha sido como una película puesta de fondo. He estado trabajando mucho desde que terminó la gira, pasando largas horas en una habitación oscura, con el cerebro zumbando como si fuera un tubo fluorescente y los ojos llorosos cuando volvía a ver la luz. Las chicas andan por mi barrio con las mejillas sonrojadas de camino a cenar; proyecciones del universo paralelo en vestidos bonito. Suena raro y se siente así un poco también, supongo. Ahora tengo una semana para nadar y relajarme antes de volver a ver a algunos de vosotros para los últimos shows. Estoy contemplando el agua del mar mientras escribo esto.

¿Os podéis creer que el álbum saliera hace un año? Qué espejismo tan bonito. Creo que puedo decir honestamente que nunca he crecido tanto solo en un año. En honor a esta primera vuelta al sol [de Solar Power], quería compartir con vosotros el último vídeo de Oceanic Feeling".