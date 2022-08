20 frases icónicas de Joaquín Sabina con las que aprendimos a vivir

Joaquín Sabina se ha convertido en uno de los cantantes más importante de nuestro país. Con 17 discos en su repertorio ha conseguido que toda una generación aprenda a vivir y disfrutar de la vida. Con sus canciones ha sabido tocar el punto justo de cada uno de nosotros para emocionarnos o arrastrarnos por todo tipo de emociones.

Por todo ello hemos recopilado 20 frases icónicas que salen de sus temas que, a día de hoy, seguimos escuchando y cantando. Disfruta de ellas y recuerda que muchas son perfectas para dedicar a una persona especial (o que te haya hecho daño) y colocar en tus redes sociales.

1. No hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. - Con la frente marchita

2. Me falta una verdad, me sobran cien excusas. - Seis Tequilas

3. Contigo he comprendido que la humedad es algo que se seca y se olvida. Gracias a ti he sabido que la verdad es sólo un cabo suelto de la mentira. – Embustera

4. Amor se llama el juego en el que un par de ciegos juegan a hacerse daño. – Amor se llama el juego

5. Era un individuo de esos que se callan por no hacer ruido, perdedor asiduo de tantas batallas que gana el olvido. – Ciudadano cero

6. Este adiós no maquilla un hasta luego, este nunca no esconde un ojalá, esta ceniza no juega con fuego, este ciego no mira para atrás. – Nos sobran los motivos

7. Las niñas ya no quieren ser princesas, y a los niños les da por perseguir el mar dentro de un vaso de ginebra. – Pongamos que hablo de Madrid

8. Estos labios que saben a despedida, a vinagre en las heridas, a pañuelo de estación. – Nos sobran los motivos

9. Lo bueno de los años es que curan heridas, lo malo de los besos es que crean adicción. – Siete crisantemos

10. Me duele más la muerte de un amigo que la que a mí me ronda. – Lágrimas de Mármol

11. Si la vida se deja, yo le meto mano. – La del pirata cojo

12. Y si amanece por fin y el Sol incendia el capó de los coches… baja las persianas. De ti depende y de mí­, que entre los dos siga siendo ayer noche. – Y si amanece por fin

13. Pero yo fui más lejos, le adiviné las cartas al adivino, aposté contra mí por no hacerme viejo en la ruleta rusa de los casinos. – Quién más, quién menos

14. Ella le pidió que la llevara al fin de mundo, él puso a su nombre todas las olas del mar. – Ruido

15. Algunas veces vivo y otras veces la vida se me va con lo que escribo. – Y si amanece por fin

16. Tú tirabas los dados, yo burlaba la suerte. Yo la última palabra, tú un «pero» que añadir. – Postdata

17. Porque siempre hubo clases y yo soy el hombre invisible que una noche soñó un imposible parecido al amor. – Yo también se jugarme la boca

18. Vivo en el número siete, Calle Melancolía. Quiero mudarme haré años al barrio de la Alegría, pero siempre que lo intento ha salido ya el tranvía. – Calle melancolía

19. Me acusas de jugar siempre al empate, me acusas de no presentar batalla, me acusas de empezar cada combate tirando la toalla. – Por delicadeza

19. Las mejores promesas son esas que no hay que cumplir. – Yo también se jugarme la boca

20. No me des vitaminas, no, dame fuego y rock and roll. – Eh, Sabina

Estas son solo algunas de las muchas frases que tiene Joaquín Sabina. Ahora ya podemos disfrutar de ella y de toda su música, que ha ido pasando de generación en generación hasta el día de hoy.