25 años de 'Be here now': Cinco curiosidades con nombre propio del principio del fin de Oasis

Hace un cuarto de siglo, Oasis era "la mejor banda del mundo… me atrevo a decir que más grande que el maldito Dios”. Así al menos lo aseveraba Noel Gallagher, remedando claramente a su idolatrado John Lennon. Aunque de humildad no andaba muy sobrado, lo cierto es que en ese momento los mancunianos estaban bien asentados en la cúspide… y en los tabloides, de los que también eran asiduos. Por eso no sorprende que el 21 de Agosto de 1997, las ventas de su tercer álbum, se dispararan. El mismo día que vio la luz, Be here now despachó ¡más de 420.000 copias! y pasó a la historia como el disco más rápidamente vendido en Reino Unido.

Aprovechando el 25º aniversario de un disco que para muchos marcó el principio del fin de Oasis – fue el último en el que participaron los miembros fundadores Paul “Bonehead” Arthurs y Paul “Guigsy” McGuigan – te contamos cinco curiosidades que, quizá, desconocías. Y las cinco tienen nombre propio: Mick Jagger, Johnny Depp, George Harrison, Pete Doherty y, como no, Rolls Royce.

01.-Mick Jagger

La mayor parte del repertorio de Be here now nació en Mustique, una pequeña isla caribeña privada. Allí, Mick Jagger tiene una increíble mansión ubicada en la playa con espectaculares vistas al Océano Atlántico y a la Bahía L’Ansecoy. Y fue en la propiedad del líder de los Rolling donde Noel Gallagher se alojó y donde, además de disfrutar de unas estupendas vacaciones (entre mayo y junio de 1996), trabajó en las canciones del disco. El cambio de ambiente le sentó muy bien. Como él mismo admitió había sufrido el 'bloqueo del escritor' y durante el invierno pasado solo había podido escribir un mísero riff de guitarra.

Mick Jagger / Fiona Goodall/Getty Images

Después de dos semanas escribiendo, Noel llamó a Owen Morris (el productor del álbum) y le pidió que viajara a la lujosa isla con su ocho pistas y una caja de ritmos para grabar algunas demos. "Las cintas que grabamos en Mustique son sorprendentes, realmente buenas... Y ese fue el álbum, aparte de un par de canciones añadidas posteriormente… las letras, la mayor parte de los arreglos y el orden de salida también se decidieron en Mustique", corroboró Owen en Q Magazine en Septiembre de 1997.

02.-Johnny Depp

Noel Gallagher no estuvo solo en la espléndida villa de Jagger. Además de su entonces novia, Meg Matthews, "Johnny Depp y Kate Moss también estaban allí de vacaciones", contaba el productor en owenmorris.net. "Bebíamos ponche de ron, fumábamos un poco de hierba y afortunadamente grabamos todas esas demos en el transcurso de una semana más o menos. Johnny Depp apareció en una escucha y bebimos y fumamos y tocó el slide en Fade in- out".

Johnny Depp / Rich Fury/Getty Images

"Estábamos borrachos una noche y yo tomé prestada su guitarra slide e intenté tocar este solo, y fue absolutamente espantoso. Así que él se sentó y lo tocó y lo hizo en una sola toma. La verdad es que es un excelente guitarrista", reconocía Noel en Twitter. Finalmente, fue esa toma del 'Pirata del Caribe' la que suena Fade in-out, el corte 7 de Be here now. Así lo confesaba el mayor de los Gallagher en Q Magazine: "La primera parte de la canción procede de la demo de Mustique con Johnny Depp tocando la guitarra slide".

03.-George Harrison

El título del álbum (y el del tema que ocupa el corte 9) es un homenaje a George Harrison. Be here now fue una de las composiciones del llamado 'Beatle tranquilo' para su álbum de 1973, Living in the material world. Para escribirla, Harrison se inspiró en el libro 'Be here now' del maestro espiritual Ram Dass. Además, la letra de Oasis dice: "Canta una canción para mi/ Una de Let it be".

George Harrison / Aaron Rapoport/Corbis via Getty Images

Sin embargo, George Harrison no se mostró especialmente halagado por este aparente cumplido y criticó con franqueza a la banda. Llamó a Oasis “basura" y "de escaso interés" e incluso sugirió que el grupo sería mejor sin Liam. Llegó a insinuar que los de Manchester solo escribían música para adolescentes. Noel respondió a principios de 1998: "George Harrison fue siempre el Beatle silencioso. Personalmente, pienso que debería seguir manteniendo esa imagen, pero imagino que tiene razón". Liam, por otra parte, se lo tomó por lo personal y declaró en MTV: "Sigo amando a los Beatles y sigo adorando a George Harrison como compositor en los Beatles, pero como persona creo que es un maldito idiota".

04.-Rolls Royce

La portada del álbum, hoy icónica, es un Rolls Royce blanco (modelo Silver Shadow de 1972) parcialmente sumergido en la piscina de Stocks House, una gran mansión georgiana de 1773 situada en Hertfordshire (sureste de Inglaterra). El lugar fue muy conocida en los 70s, cuando lo compró un ejecutivo de Playboy y organizaba largas fiestas a las que asistían las grandes celebrities de la época. El equipo tardó dos días en llevar el coche y meterlo en la piscina, pero prefirieron que fuera real y no utilizar Photoshop (que hubiera sido mucho más barato). Era una referencia al Lincoln Continental que Keith Moon empotró en la piscina de un hotel en 1967.

Además de la banda posando, el resto del atrezo lo componen objetos que Gallagher eligió del almacén de accesorios de la BBC, los que pensó que podían quedar bien. El fotógrafo, Michael Spencer, remarcó que la sesión de fotos "degeneró en caos" y que "a las 8 de la tarde, todo el mundo estaba en el bar, había niños de colegio pululando por el set, y el equipo de iluminación no pudo arrancar el generador. Aquello fue la unión de 'Alicia en el país de las maravillas' con 'Apocalypse Now'".

Brian Cannon, el director artístico, asegura que el coste de la portada fue el más elevado de todos los que había creado jamás. "Después de pagar a todo el mundo, y haciendo cálculos, al final salió una cantidad de 75.000 libras. ¿Te lo puedes imaginar?. En esa época, la gente no se gastaba ese dinero solo para la portada".

05.-Pete Doherty

El 21 de Agosto de 1997, cientos de fans formaron largas colas a las afueras de HMV, en Oxford Street (Londres), para comprar el nuevo disco de Oasis. Y uno de los fans que esperaba su turno era Pete Doherty, el futuro líder de The Libertines, que entonces tenía 18 años. Ocurrió que MTV estaba cubriendo el momento y fue entrevistado mientras se comía un croissant. En el vídeo, Pete describe a la banda de Manchester: "Suscribo el punto de vista de Umberto Eco de que Noel Gallagher es un poeta y Liam es un pregonero de pueblo, y siempre los he visto como una combinación perfecta".

Pete Doherty / Getty Images

Entonces, cuando le piden que describa a Oasis con una sola palabra, simplemente responde: "Pantalones" ("Trousers")