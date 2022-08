Daniel Sabater presenta “nadie más” y anuncia el primer disco de su carrera

Si aún no has apuntado el nombre de Daniel Sabater, deberías hacerlo corriendo. Un artista emergente que se postula como una promesa de la nueva ola del pop en español que ha surgido en los últimos años. Su carrera solo ha ido en ascenso, lanzando singles, un EP llamado tenemos que quedar y un próximo álbum debut que está a la vuelta de la esquina: ya se me pasará.

Durante este 2022, Daniel Sabater ha ido lanzando adelantos de lo que sería su primer disco y, sin duda, se escuchan muy bien. El último de ellos ha sido nadie más junto a Gus, una declaración de amor en toda regla. “Si escucho tu nombre, ya no escucho nada más”, dice uno de los versos. Una canción que nos muestra a dos chicos enamorados de alguien que no pueden sacarse de la cabeza por más que lo intenten.

Un tema que sigue el estilo marcado del artista, sin alejarse del pop, pero no el tradicional. Se atreve a experimentar con diferentes sonidos para hacer con ellos algo muy pegadizo e hipnótico. Junto a nadie más ha ido acompañado un videoclip sencillo en donde tan solo han necesitado la presencia de Daniel Sabater y Gus en una ciudad desierta de noche y unas bicicletas.

ya se me pasará, su álbum debut

Daniel Sabater está a poco menos de un mes de estrenar su primer álbum de estudio. Bajo el nombre de ya se me pasará, el murciano nos sorprenderá con 11 canciones que podremos escuchar a partir del próximo 16 de septiembre. Un trabajo del que está muy emocionado por todo el esfuerzo que ha conllevado hacerlo: “ysmp nació hace 1 año en mi garaje, desde entonces todo ha sido soñar con daros el disco más bonito posible y por fin ha llegado el momento gracias a toda la gente q ha formado parte de esto 💙”, escribió en su cuenta de Instagram.

De los temas que trae este debut, conocemos cuatro. El recién estrenado nadie más, con Gus; canción de amor, un poco más y suave, en colaboración KICKBOMBO. Además de estas colaboraciones, el disco tiene otras dos más: una con Marco Mares, en de q sirve?, y otra con Roy Borland, en ya se me pasará. Este último también ha sido el productor oficial del recopilatorio.

daniel sabater - un poco más

Una combinación de voces y sonidos con los que Daniel Sabater dará mucho de que hablar en los próximos meses. Además de apuntarte el 16 de septiembre en el calendario, también puedes señalar el 18 de noviembre. Este día, el artista cantará en la Sala Cool de Madrid, para continuar con su pequeña gira de conciertos.

Listado de canciones de ya se me pasará