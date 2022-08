La foto de Susanna Griso con Revilla tiene truco: “No es posible”

Susanna Griso sigue cogiendo fuerzas de cara a la nueva temporada de Espejo público. Pronto, la presentadora volverá a Antena 3 para conducir su magacín y lo hará con las pilas cargadas, a juzgar por las vacaciones que se ha pegado este verano.

Durante las últimas semanas, la periodista ha compartido con sus más de 150.000 seguidores de Instagram las diferentes paradas que ha hecho. Sobre todo ha pasado tiempo en Senegal, aunque estos días ha querido pasarlos en el norte de España para disfrutar del buen tiempo y la buena gastronomía.

Hasta Cantabria se ha ido Susanna Griso y allí ha podido codearse con una de las máximas personalidades de la región: el presidente Miguel Ángel Revilla. Y es que la presentadora fue investida Cofrade de honor de Torrelavega y disfrutó de una maravillosa cena junto al político y Raquel Meroño, la actriz de Servir y proteger y ganadora de la quinta edición de MasterChef Celebrity.

Todo parece indicar que la velada fue magnífica y, para inmortalizar el momento, Susanna Griso, Miguel Ángel Revilla y Raquel Meroño se hicieron una fotografía que ha compartido la otra reina de las mañanas.

Sus followers han comentado el post con bien de piropos, aplausos y consejos de última hora para exprimir Cantabria. Sin embargo, un seguidor de Susanna Griso se ha fijado en algo de la foto que el resto del mundo no ha visto. Se trata de un dato que no ha pasado desapercibido. "No es posible. Esta foto tiene truco", empieza diciendo. "Si Susanna Griso mide más de 1,80 no es posible que solo le saque a Revilla la cabeza. Luego, Revilla se ha subido en algún sitio".

¿Y tú, crees que Miguel Ángel Revilla se ha subido a algún tipo de soporte para hacerse esta foto con Susanna Griso y Raquel Meroño?