El momento más surrealista de Lola Indigo en un tren: “No le conozco de nada”

Después de unos días de vacaciones en Ibiza con una de sus bailarinas, Lola Indigo ha retomado la gira que la está llevando por los principales festivales de música 'made in Spain'. Esto quiere decir que la artista de AN1MAL se pasa el día subida en una furgoneta y cogiendo trenes para arriba y para abajo.

Y precisamente en un tren ha vivido un momento surrealista que está dando la vuelta en redes sociales. Todo el mundo sabe que cuando nos sentamos en un tren de camino a nuestro destino lo primero en lo que pensamos, por lo menos a mí me pasa, es en no roncar si nos quedamos dormidos o que no se duerma el que está en el asiento de al lado y nos use de almohada.

Lola Indigo sabe de lo que hablo, a juzgar por lo que ha pasado este lunes. Y es que ella, que es muy guasona, no ha dudado en compartir con sus seguidores el vídeo en el que aparece sentada en el tren mientras el muchacho que está a su lado se apoya en ella disfrutando de un sueño reparador.

buenos días solo a este chaval pic.twitter.com/37MpWQGDNN — Lola 1ndigo (@lolaindigomusic) August 22, 2022

"No lo conozco de nada, pero va tan a gusto…pobrecillo", ha escrito Lola Indigo en esta publicación que está rulando por Twitter y por Instagram. Solo en la red social del pájaro azul ha sumado más de 6.000 likes en tan solo unas pocas horas después. Además, algunos usuarios han querido compartir con la bailarina las experiencias similares que han vivido dentro de un vagón.

La nueva música de Lola Indigo

Lola Indigo continúa aminorando los días de verano con sus diferentes posts en redes. De lo que no se ha vuelto a pronunciar es sobre el lanzamiento de su nuevo single. Después de los temas que ha sacado durante estas vacaciones, los fans están deseando escuchar lo próximo de la cantante, que si no hay cambios será un tema junto a María Becerra.

Lleva el título de Discoteka y ambas lo presentaron en un festival. Esperemos que no se hagan de rogar mucho más y nos deleiten pronto con el lanzamiento de este sencillo que promete convertirse en el nuevo hit de ambas estrellas del pop.