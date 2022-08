Los tres colaboradores de ‘Sálvame’ vetados por Alejandro Rubio en Telecinco

El pasado viernes, Alejandra Rubio fue la gran invitada del Deluxe. La hija de Terelu Campos, y hasta hace nada colaboradora de Viva la vida, se sentó en el programa de Telecinco después de haber sido muy crítica con todo lo que tenía que ver con Sálvame.

Acudió al espacio de La fábrica de la tele para hablar de las personas más importantes de su vida, que son sus padres y su abuela María Teresa Campos, pero también para enfrentarse a las polémicas que ha sufrido el clan en el último año, como el enfrentamiento público con su tía Carmen Borrego y su particular guerra con Kiko Hernández.

Alejandra Rubio no lo tuvo difícil. Al final, su madre fue la encargada de presentar esa noche el Deluxe También contó con unos tertulianos afines a ella, como es el caso de Kiko Matamoros. Pero no se ha librado de las críticas, especialmente después de que Socialité desvelase el fin de semana el nombre de las personas que fueron vetadas por ella.

Los colaboradores vetados

Alejandra Rubio no quiso que Miguel Frigenti, Laura Fa y Lydia Lozano estuvieran en su entrevista en el Deluxe, tal y como confirmó Socialité. Además, el programa de María Patiño no dudó en acudir a los colaboradores perjudicados para saber lo que pensaban al respecto.

"Que mal empieza en este mundo si empieza a jugar con el trabajo de la gente. Me parece muy desacertado jugar con el pan de los demás", dijo Frigenti, mientras que Laura Fa sentenció: "Estoy flipando porque no me lo esperaba. No pensaba que tuviera ni la capacidad de vetar ni ganas de empezar con mal pie. Empieza cobarde y empieza con una actitud de diva que no entiendo muy bien".

Vídeo de los colaboradores vetados

Lydia Lozano, sin embargo, desmintió a los compañeros de Socialité, asegurando que ella no fue vetada. "A mí no me ha vetado. Es absolutamente falso. De hecho, me dijo Terelu que era una pena que no fuera a estar en el Deluxe, que me iba a echar mucho de menos. Si queréis meter mierda diciendo que Alejandra me ha vetado…no es verdad, ¿de acuerdo?", afirmó.

Lo que nos extraña es que Miguel Frigenti, Laura Fa y Lydia Lozano fueran vetados y no Kiko Hernández, con el que mantiene una cruda guerra desde hace años. ¿Hay algo que se nos escapa?