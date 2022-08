La última sesión de fotos de The Beatles: Dolorosa y con el ceño fruncido

“Fue una sesión dolorosa”, recordaba George Harrison. Y el fotógrafo, Ethan Russell, así lo corroboraba: "¡Eran infelices!". Ese día se masticaba la tensión en Tittenhurst Park, la mansión que Lennon y Ono acababan de comprar y reformar. Aquel 22 de agosto de 1969, el Beatle tranquilo “no hizo otra cosa excepto fruncir el ceño durante tres horas”. El cuarteto más famoso del mundo se había reunido con un fin profesional: posar para la cámara. Y sería la última vez que lo hiciera.

La última vez…

El fin de The Beatles fue un largo y tortuoso camino. En 1969, las disputas y la discordia entre los miembros de la banda habían llegado a un punto de no retorno. Su desunión era más que evidente y cada uno de ellos había iniciado actividades al margen de la banda. Aun así, y aunque fuera del estudio los cuatro tenían vidas muy diferentes, consiguieron estar juntos para grabar el clásico Abbey Road y para terminar Let it be (también planteado como un documental televisivo). Lamentablemente, fueron sesiones empañadas por una atmósfera enrarecida.

La última vez que grabaron de forma colectiva fue el lunes 18 de agosto de 1969, en la sesión del tema The end, el corte que cerraba Abbey Road (antes de la pista oculta Her Majesty). El miércoles, dos días después, el cuarteto se reunió de nuevo, pero no para grabar, sino para mezclar I want you (She’s so heavy), la canción que cerraba la cara A del álbum de la famosa portada del paso de cebra. Fue la última vez que coincidieron en el estudio. Pero aun habría una oportunidad más en la que los Beatles aflojaron sus tiranteces. También dos días después.

Fue el viernes, 22 de agosto de 1969, cuando Paul, John, George y Ringo se volvieron a ver. Habían quedado en Tittenhurst Park, la mansión que Lennon y Ono habían comprado (tan solo tres meses antes) cerca de Ascot, Berkshire (Inglaterra) por la que habían desembolsado 145.000 libras. Fue el escenario elegido para una sesión de fotos promocional. La última sesión de fotos de The Beatles.

Linda, Yoko y la perrita Martha

Ese día, los cuatro de Liverpool no estaban solos, claro. Además de los fotógrafos contratados - Ethan Russell y Monte Fresco – también apareció Mal Evans, el asistente de la banda, que tomó algunas fotos, y Derek Taylor, encargado de prensa de Apple Corps. Por su parte, McCartney se presentó con su mujer, Linda, a punto de dar a luz (su primera hija, Mary Anna, nacería solo seis días después, el 28 de Agosto) y con Martha, su perrita de viejo pastor inglés. No podía faltar ese día la omnipresente Yoko Ono.

Las fotos finales consistieron varias imágenes de la banda, con un look muy setentero, posando en diferentes localizaciones y ángulos, junto a la mansión o en los amplios los jardines de la propiedad. Las sesiones empezaron junto a la entrada principal de la casa, y desde ahí, el grupo fue paseando por la propiedad, pasaron junto a la estatua de Diana, la diosa romana de la caza, o cogieron dos burros de los establos y posaron junto a ellos. También en un campo de cricket cubierto de maleza o junto a un cedro azul llorón del Atlas. En algunas instantáneas, Lennon y Harrison, ambos luciendo tupidas barbas, se pusieron sombreros negros de ala ancha.

Además, se rodaron algunas imágenes de baja calidad, supuestamente para ser emitidas en un programa de la BBC. Paul McCartney decía en Anthology: "Linda rodó algunas escenas en 16 mm con mi cámara. Estas imágenes se convirtieron en la última filmación de la banda".

“Este matrimonio había llegado a su fin”

En esas últimas fotografías, The Beatles aparecen algunas veces sonriendo, felices, y otras serios y taciturnos. Ethan Russell, uno de los fotógrafos (amigo de John) convocados ese día en Tittenhurst Park, reveló en The Guardian: “Hice la última sesión de fotos de los Beatles – y ¡eran infelices!”. Es decir, que la procesión no solo iba por dentro. “George Harrison estuvo triste desde el fotograma uno hasta el fotograma 500. Toda esa situación le superaba. No creo que hiciera otra cosa excepto fruncir el ceño durante tres horas”. El fotógrafo también recuerda que desconocía que estaba haciendo la última sesión de fotos de los Beatles.

“Paul intentaba mantenerles juntos” añade Russell. “Cruzaba los brazos como si dijera ‘Venga, amigos’. Pero el concepto Beatles simplemente no estaba en sintonía con quienes eran ellos entonces y ya no lo estaría nunca más. Yo podía haberles pedido que sonrieran, pero hubiera sido totalmente falso y me alegro de no haberlo hecho. Este matrimonio había llegado a su fin – y los chicos así lo muestran”.

“Fue una sesión dolorosa”

“Fue una sesión dolorosa”, recordaría posteriormente George sobre las circunstancias del momento. “Nos habían filmado cuando estábamos peleando. Nunca llegamos a las manos, pero pensé ‘¿Cuál es el propósito de todo esto?’. Soy perfectamente capaz de ser relativamente feliz por mí mismo y no puedo ser feliz en esta situación. Voy a salir de aquí”.

Para Ringo Starr… “Solo fue una sesión de fotos. Yo no estaba allí pensando ‘OK, esta es la última sesión de fotos”.

Una de las fotografías de esa última sesión, se utilizó para la portada de Hey Jude (titulo original: The Beatles Again), una colección de singles de 1970 (no publicados en álbum) y caras B. Realizada por Ethan Russell, el cuarteto aparece posando en la puerta principal de la casa, flanqueado por dos bustos - uno de ellos con sombrero, al igual que Lennon. El cristal superior de la puerta aparece cubierto con otra imagen del grupo tomada ese mismo día.

Fue también la última ocasión en la que los cuatro estuvieron juntos por obligaciones contraídas por la banda; a partir de entonces, solo se reunieron por asuntos financieros.