Camila Cabello se une a Hans Zimmer para crear la canción de una serie documental sobre naturaleza

Camila Cabello sigue inmersa en nuevos proyectos más allá de Familia, su tercer disco. Es una de las nuevas coaches de The Voice, el famoso concurso que estrenará en septiembre su temporada número 22 y que contará con la artista como una de las caras visibles. Estará acompañada por Charlie Puth, quien será su asesor y le ayudará a elegir a la mejor voz de su equipo.

Otro de los proyectos de los que formará parte será la banda sonora de un documental sobre naturaleza. Se unirá a Hans Zimmer para crear una canción llamada Take Me Back Home. Será parte del trailer de Frozen Planet II, una serie de seis capítulos que pertenece a BBC One, en la que la voz de la cantante y la orquesta del compositor serán los pilares fundamentales.

“Poder combinar mi pasión por el planeta en el que vivimos y mi música es un sueño hecho realidad, no importa también poder trabajar con la leyenda que es Hans Zimmer”, expresó Camila Cabello en BBC. Por su parte, el músico dijo: “Fue muy emocionante componer y grabar 'Take Me Back Home' con Camila y descubrir que su talento musical es tan poderoso como su voz”.

Take Me Back Home se podrá escuchar el 26 de agosto a través del programa Greg James Show, pero también desde las redes sociales de Camila Cabello, para que todos sus fans puedan disfrutar de la canción. Además, la artista ha expresado unas simples palabras en Twitter para anunciar esta colaboración: “mi vida es un sueño”.

Desde luego que cualquier cosa que quiera hacer, lo puede conseguir. Ahora podremos escuchar a Camila Cabello en una serie documental sobre naturaleza, regiones más frías del mundo, animales y amenazas climáticas.