Coldplay confirma que pasará por España con su gira Music Of The Spheres World Tour

España volverá a sentir la magia de Coldplay. La banda británica ha pasado estos últimos meses recorriendo el mundo con su Music Of The Spheres World Tour y seguirá siendo así el próximo año, tal y como ha confirmado en redes sociales. ¿Las buenas noticias? Que por fin pasarán por España.

Coldplay ha anunciado nuevas fechas de la gira y esta vez, en su regreso a Europa, también incluye dos fechas en España. El grupo se ha decantado por Barcelona para celebrar los dos conciertos en los que cantarán los temas de su último álbum, Music of the Spheres, y también los hits que forman parte del imaginario de todos sus fans. Serán el 24 y el 25 de mayo de 2023.

Las entradas, a punto de salir

Ahora vamos a lo importante. ¿Quieres ver a Coldplay en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona? Pues mucha atención porque las entradas salen a la venta esta misma semana y tienes que estar preparado porque hay muchas ganas de ver en directo a Chris Martin y al resto de la banda formada por Jonny Buckland, Guy Berryman y Will Champion y seguramente hagan sold out en tiempo récord.

La preventa sale el miércoles 24 de agosto a las 10.00 horas a través de Live Nation, mientras que la venta general estará disponible tan solo un día después, también a partir de las 10:00, aunque esta vez, además de Live Nation, también se podrán adquirir las entradas en Ticketmaster.

Las otras fechas de Coldplay

Y si no tienes suerte en Barcelona o sencillamente prefieres verlos en algún otro país europeo, te damos el resto de localizaciones y fechas que Coldplay tendrá en esta nueva etapa de su Music Of The Spheres World Tour. No te preocupes porque el grupo tiene intención de pasar gran parte del año que viene girando y va a haber muchas oportunidades.

Coimbra - 17 de mayo de 2023

Barcelona - 24 de mayo de 2023

Barcelona - 25 de mayo de 2023

Manchester - 31 de mayo de 2023

Manchester - 1 de junio de 2023

Cardiff - 6 de junio de 2023

Nápoles - 21 de junio de 2023

Milán - 25 de junio 2023

Milán - 26 de junio 2023

Zurich - 1 de julio de 2023

Copenhague - 5 de julio de 2023

Copenhague - 6 de julio de 2023

Gothenburg - 8 de julio de 2023

Gothenburg - 9 de julio de 2023

Amsterdam - 15 de julio de 2023

Amsterdam - 16 de julio de 2023

Esperemos que alguna fecha te cuadre y puedas ir a alguno de los conciertos del Music Of The Spheres World Tour de Coldplay que ya ha conquistado a miles y miles de fans en todo el mundo. ¡No te lo puedes perder!