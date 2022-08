Red Hot Chili Peppers lanza ‘Tippa My Tongue’, primer single de su nuevo disco

El regreso de John Frusciante a Red Hot Chili Peppers le ha sentado muy bien a la banda californiana. Después de seis años sin sacar nueva música, volvieron a la actualidad con la publicación de su último disco, que han presentado por numerosas ciudades a nivel mundial. Pero no contentos con esto, demostrando que tienen mucho material pendiente, han anunciado un nuevo trabajo que será doble, se llamará Return of the Dream Canteen y llegará el 14 de octubre.

Para abrir boca y enseñar a todos sus fans cómo será este nuevo proyecto, los chicos de Anthony Kiedis han publicado el primer single de este disco. Tippa My Tongue es el tema que con ritmos funk que cuenta, una vez más, con la producción de Rick Rubin, quien ha estado trabajando con la banda en otros álbumes como Blood Sugar Sex Magik o Stadium Arcadium.

La banda ha dado más detalles sobre esta nueva producción, con la que, por lo que parece, buscan evolucionar hacia nuevos sonidos: "Fuimos en búsqueda de nosotros mismos como la banda que de algún modo siempre hemos sido. Solo por diversión, improvisamos y tocamos varias canciones antiguas. En poco tiempo emprendimos el misterioso proceso de construir nuevas canciones. Una hermosa intromisión química que se había amigado con nosotros cientos de veces a lo largo del camino. Una vez que encontramos ese flujo de sonido y visión, seguimos minando".

El vocalista Anthony Kiedis se ha referido al proceso creativo y a ese espíritu que se puede respirar en cada una de las canciones que han creado. "Return of the Dream Canteen es todo lo que somos y siempre soñamos ser. Está lleno. Hecho con la sangre de nuestros corazones", asegura el miembro de la banda.

Red Hot Chili Peppers - Tippa My Tongue (Official Music Video)

El álbum tendrá 17 canciones inéditas, y sus integrantes ya han hecho varios comentarios desde su anuncio, sobre las influencias que escucharán sus seguidores en Return of the Dream Canteen. "Hay un montón de cosas diferentes ahí. Para mí tiene un montón de ganchos. Tiene P-Funk. Oigo a George [Clinton] y algunos toques de Hendrix. Es una buena mezcla. Pensé que sería un buen primer paso para salir de ese [álbum]. Suena como nosotros, pero nuevo", comentó el baterista Chad Smith en una entrevista con Billboard.

Este año, con el (nuevo) regreso de John Frusciante, hemos vuelto a descubrir la mejor versión de la banda. El guitarrista abandonó el grupo en 1992 (tras una "puñalada por la espalda" al vocalista), volvió a las filas de la banda en el 1998 y, tras 10 años, dejó de nuevo la banda, esta vez de forma amistosa.