La historia de John Lennon y su amante con un OVNI: ‘Ojalá, nos hubiera llevado a los dos lejos’

Elvis Presley afirmaba haber tenido muchas conexiones con extraterrestres. David Bowie dijo haber visto auténticos objetos voladores no identificados. Robbie Williams llegó a hacer un receso en su carrera para estudiar a los aliens después de tres encuentros con platillos volantes. Y John Lennon declaró públicamente, hasta el fin de sus días, haber visto un OVNI desde su apartamento el 23 de agosto de 1974. Esa noche no estaba solo… ni con su inseparable Yoko Ono. Le acompañaba su amante, May Pang, quien corroboró el relato: “John y yo estábamos en nuestro balcón en Nueva York y vimos un OVNI”.

“Lost weekend”

El avistamiento tuvo lugar durante una época en la vida de John Lennon que él mismo etiquetó como “Lost Weekend”. Un ‘fin de semana perdido’ que en realidad se prolongó 18 meses: desde el verano de 1973 hasta principios de 1975. Durante ese tiempo, John y Yoko, que parecían dos almas inseparables, se separaron. Las grietas en el matrimonio habían empezado a aflorar y se dieron un tiempo. Lennon se embarcó entonces en una aventura con una joven de 22 años llamada May Pang (neoyorkina, hija de emigrantes chinos) que era la asistente personal de la pareja. Los amantes vivían entre Nueva York y Los Ángeles. El 'affair' contó con la bendición de Ono, como así lo confesó ella misma en The Telegraph: "Necesitaba descansar, necesitaba espacio… May Pang era muy inteligente, una mujer atractiva y extremadamente eficiente. Pensé que ambos estarían OK”.

De ese tiempo se ha hablado mucho. Forma parte de la mitología del rock e incluso existe un documental titulado "The Lost Weekend: A Love Story". Si bien musicalmente fue un periodo productivo (Lennon completó tres álbumes) también se caracteriza por los excesos en el consumo de alcohol y drogas del músico.

John Lennon y Yoko Ono en 1974 / Photo Researchers (Getty Images)

“Estaba tumbado, desnudo sobre mi cama…”

Pero Lennon garantiza que estaba completamente sobrio la noche del 23 de Agosto de 1974. La historia, tal y como él mismo la contó en la revista Interview (co-fundada por Andy Warhol), es así: “Estaba tumbado, desnudo sobre mi cama, cuando tuve este impulso. Así que fui hacia la ventana… allí, cuando giré la cabeza, sobrevolando sobre el edificio de al lado, no más de 30 metros, estaba esta cosa con bombillas eléctricas que se encendían y apagaban alrededor de la base, y una luz roja brillante no parpadeante en la parte superior. ‘¡Esto es cosa de Nixon!’ me dije a mí mismo”.

Lennon detalló minuciosamente el avistamiento en varios medios. Existe un vídeo publicado en YouTube por Eyes On Cinema en Youtube en el que cuenta: "Vi un OVNI… el objeto redondo era negro o gris en medio, con luces blancas parpadeantes alrededor… lo que me llamó la atención es que no hiciera ruido, y que pudiera oír la carretera que tenía debajo – con todos los coches pasando. Entonces caí, ‘Oh, no es un helicóptero, debe ser un globo”, dijo Lennon. “Pero estaba tan cerca del tejado que era imposible que fuera un globo”.

“En cualquier caso yo sé lo que vi”

"No despegué mis ojos del objeto, pero grité a una amiga que estaba en otra habitación. ‘Ven y mira esto’. Mi amiga vino corriendo y fue testigo conmigo. No había nadie más", relataba en Interview. La “amiga” era May Pang, quien corrobora el testimonio en su libro de memorias ‘Loving John’: “Acababa de salir de la ducha un Viernes por la noche, a finales de Agosto, cuando escuché que John me llamaba, ‘¡Fung Yee, ven aquí!’. ¿Qué pasa?, pregunté. '¡Mira ahí! y me señalaba el cielo. 'Dime lo que ves'. Miré hacia arriba y no podía creer lo que veían mis ojos… Estaba convencida de que era un OVNI”. “Después de unos veinte minutos, desapareció por encima de East River, tras el edificio de Naciones Unidas", concluía su relato Lennon.

Aunque hicieron fotos para inmortalizar el momento, no hubo suerte. “Intentamos hacer fotos directamente con la cámara. Le dimos el carrete a Bob Gruen (su fotógrafo personal entonces) para que lo revelara, y nos devolvió una película vacía... dijo que parecía como si le hubieran pasado el radar en la aduana”, explicaba John. También lo pusieron en conocimiento de la policía y de los medios: “Sí, sí, al día siguiente Bob llamó al Daily News, al Times, a la policía, para ver si alguien más había informado de alguna cosa. Otras dos personas o grupos dijeron que también habían visto algo… en cualquier caso yo sé lo que vi”.

"Ojalá, nos hubiera llevado a los dos lejos"

John Lennon tenía tan claro lo que vio que, no solo lo contó a diestro y siniestro (hasta el fin de sus días), también lo dibujó inmediatamente después y dejó constancia del incidente en su álbum Walls and bridges (de Septiembre de 1974) a través de una nota en la primera página del libreto: “El 23 de Agosto de 1974, a las 9 en punto, vi un OVNI”.

Casi una década después, salió su álbum póstumo Milk and honey. El primer single, Nobody told me, contiene una línea en la que John Lennon proclama: "Hay OVNIS en Nueva York y no me sorprende demasiado”. Es la frase final del último verso.

May Pang cuenta en su libro que… “esa noche, en la cama, seguimos hablando del OVNI. Justo antes de caer dormido, John dijo suavemente, ‘Ojalá, nos hubiera llevado a los dos lejos’”.