Mau y Ricky viajan hasta una escuela infantil para cumplir el sueño de un fan

El amor de los artistas por sus fans no tiene límites y en este caso han sido Mau y Ricky quienes han demostrado que su público va primero. Sobre todo, si es un pequeño que acudió a su concierto y no pudo subir con ellos al escenario por no tener la edad suficiente.

Fue en Mendoza, un pueblo de Argentina, donde los hermanos Montaner ofrecieron un concierto que muchos no olvidarán. A este espectáculo acudió Amadeo, un niño de segundo de primaria que ama la música del dúo y que estuvo a punto de conocerlos hasta que los guardias de seguridad se lo impidieron por ser menor de 18 años.

La desilusión del niño fue muy evidente y empujó a los artistas a contactar con la madre para poder darle una sorpresa. Amadeo había conseguido estar en primera fila para no perderse ni un segundo del espectáculo, demostrando que es un gran fan. Por esta razón, los venezolanos quisieron recompensarle de una forma especial.

Mau y Ricky han subido un vídeo a sus redes sociales donde cuentan la historia de esta visita. Cuando comienzan las imágenes se ve al pequeño llorando porque no puede conocer a sus ídolos: “¿Amadeo por qué lloras?”, le pregunta su madre, que fue quien mandó la grabación a los cantantes. “Porque subir al escenario es para mayores de 18 años y yo solo tengo 8”, le contesta el niño lleno de lágrimas.

“Entonces decidimos sorprender a Amadeo a la mañana siguiente”, explican los cantantes antes de la sorpresa. Después del concierto que dieron en Maipú, Chile, viajaron de nuevo a Argentina para visitarle en su colegio, revolucionando toda la institución.

“Dónde está Amadeo, mi amigo Amadeo”, entran preguntando en la clase, dejando al niño con la boca abierta y a todos sus compañeros gritando su nombre. “Nos habían dicho que tu querías subirte al escenario, ¿qué pasó?”, le pregunta Ricky viendo que el pequeño no contestaba y se había quedado totalmente sorprendido.

“Y después se descontroló un poco la cosa”

Lo que no sabía el dúo era que iba a revolucionar un colegio entero, ya que cuando salieron con Amadeo todos los niños querían acercarse a ellos y sacarse una foto. En las imágenes podemos ver cómo todos los alumnos salen a la puerta para verlos mientras cantan su nombre.

No solo revolucionaron a los chicos, sino que muchos profesores confesaron que eran grandes fans del dúo. “El nene es muy fanático de Mau y Ricky. Al nivel de que su cumpleaños fue con la temática de ellos, fue al espectáculo y estuvo en las primeras fila”, confirmó la directora del colegio.

Sin embargo, “la madre grabó toda la situación y después del evento lo subió a sus redes y los venezolanos lo vieron, le pidieron perdón y enviaron un video para disculparse. No obstante, le dijeron a su mamá que no se lo mostrara porque al otro día querían ir a saludarlo personalmente”, añadió la directora Sinatra.

Lo que está claro es que Mau y Ricky han cumplido el sueño de Amadeo, que seguro ya no llora por no tener 18 años y no poder subir al escenario. Quién se iba a imaginarse que iban a presentarse en su escuela y buscarlo para pasar un rato juntos.