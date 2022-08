Violeta Mangriñán explica su rápida recuperación postparto: “Milagros a Lourdes”

El pasado 31 de julio, Violeta Mangriñán daba a luz a su pequeña Gala. Durante las siguientes semanas, la influencer no ha parado de descubrir y desvelar los secretos que le ha supuesto ser madre primeriza.

Para ella, y para cualquier persona que se introduzca al mundo de la maternidad, está siendo toda una aventura, tanto para lo bueno (el amor, la emoción, la creación de una vida...) como para lo no tan bueno (los llantos, el miedo de no saber estar a la altura de las consecuencias, las noches sin dormir, el cambio físico de haber gestado una vida durante nueve meses...).

La valenciana está tomándose su recuperación postparto sin obsesiones y con la mayor naturalidad. Lo hemos podido comprobar con una de sus recientes publicaciones en Instagram, en la que posa con un vestido multicolor de Zara que está siendo la última sensación.

Muchos han sido los mensajes que ha recibido en relación a su aspecto físico. "Qué bien te has recuperado", "Estás estupenda", "¿Así de guapa recién parida?", "Parece mentira ese tipazo después de dar a luz" o "Cuerpazo" son solo algunos comentarios que ha recibido en el mencionado post.

A lo que ella ha respondido a través de las stories de la red social. "Para los que me preguntáis cómo me he quitado la tripa en tan solo 21 días, aún queda un pelín de 'huevo' y 4kgs postembarazo en mi cuerpo. Milagros a Lourdes. Hace tan solo tres semanas que di a luz, pero es verdad que me estoy recuperando bastante rápido y que los kg de más no me sientan mal, ya tendré tiempo de perderlos cuando vuelva a la rutina de deporte", ha explicado.

También ha querido aclarar la costumbre de ponerse la mano en la barriga. "No es porque esté tapando nada, es porque después del embarazo se ha quedado ese gesto de tocarme la tripa de forma incosnciente", ha expresado.

No cabe duda de que Violeta se está haciendo poco a poco a los cambios y adaptándose a la nueva vida en familia que le espera.