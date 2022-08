3 años de 'Lover': el disco más personal de Taylor Swift

Hace 3 años, el 23 de agosto de 2019, Taylor Swift lanzaba al mercado el que es su disco más personal hasta la fecha: Lover. Por primera vez como dueña de su música, la cantante publicaba su séptimo disco, compuesto de 18 canciones, junto a cuatro ediciones especiales distintas en las que entregaba a sus fans fragmentos de los diarios que le habían acompañado durante gran parte de su vida, testigos de sus pensamientos durante los momentos más importantes a nivel profesional pero también a nivel personal, como la llegada a casa de su gata Meredith.

Un disco que, con la primera escucha y la lectura de su prólogo, se convertiría también en la propia contestación de la cantante a un disco anterior, viajando siete años atrás en el tiempo para responder a su álbum Red.

Red, su cuarto disco, fue un álbum marcado por lo que ella misma denominaba las relaciones rojas: "aquellas que fueron de cero a 120 kilómetros por hora para chocarse con una pared y explotar". Relaciones que se viven con gran intensidad, con una entrega profunda que nos nubla la vista y no nos deja pensar con claridad, sin atender las señales que nos avisaban de que no había agua en la piscina y que no hace lanzarnos de cabeza de todas formas.

Este prólogo, que empieza con una frase de Neruda que la persigue durante toda la creación del disco "es tan corto el amor, y es tan largo el olvido", también termina describiendo las relaciones que brillan con un tono dorado como la luz del día: "hay algo de lo que sentirse orgullosa al pasar página y darse cuenta de que el amor real tiene un brillo dorado como la luz de las estrellas, y que no se desvanece o combustiona espontáneamente. Quizás algún día escriba un álbum entero sobre este tipo de amor, si alguna vez lo encuentro".

Taylor Swift - Lover

Siete años después, Lover aborda el tipo de amor que una joven Taylor Swift no fue capaz de experimentar antes. La madurez y las experiencias vividas le han ayudado a construirse como persona y en su relación con los demás, y la relación (en aquel momento de tres años, camino en estos momentos de los seis) con el actor Joe Alwyn parecen haberle dado la tan ansiada felicidad que buscaba, y la oportunidad de reflexionar sobre diferentes tipos de amor a lo largo de los diferentes temas.

Porque dentro de Lover hay espacio para multitud de puntos de vista en torno al amor. El disco abre con I Forgot That You Existed, una canción que habla de la sensación con la que te quedas después de haber superado una relación que no era beneficiosa para ti: un sentimiento de completa indiferencia que sustituye al odio cuando la otra persona no tiene ningún tipo de poder sobre tu vida.

Cruel Summmer, por su parte, expresa el sentimiento de incertidumbre que acompaña a los primeros encuentros entre dos personas que se están conociendo pero no han ido un paso más allá en la definición de su relación. El miedo a querer más y no ser correspondido, a hablar antes de tiempo y expresar el deseo con la posibilidad de que el otro salga corriendo: "I love you ain't that the worst thing you ever heard".

Lover, que da nombre al disco, es la quizás la canción más romántica de todas. Una suerte de tema nupcial que habla de lo más importante dentro de una relación: encontrar el hogar en los brazos ajenos y ser capaz de preguntar "¿puedo ir donde tú vas?"; mientras que en The Man cambia de tercio para reflexionar sobre cómo hubiese sido su vida en la industria si todo lo que hubiese conseguido lo hubiese conseguido siendo un hombre, denunciando los dobles estándares hacia las mujeres de la música.

Taylor Swift-The Man

En The Archer se abre en canal sobre uno de los momentos de máxima confusión en su vida, donde dudaba de sí misma y no sabía cuál era el siguiente paso, del miedo a no ser suficiente para ella y para los demás. Avanzando un poco más en el disco, Taylor Swift muestra en Cornelia Street cómo hay momentos en una relación que inevitablemente se asocian a lugares en los que tuvieron lugar, y desde la nostalgia de lo vivido, la imposibilidad de volver a caminar por ellos una vez la relación ha terminado.

Soon You'll Get Better es una canción desgarradora que compuso para su madre en plena lucha contra el cáncer, False God aborda las discusiones en pareja y el imcumplimiento de las espectativas dentro de una relación, que acaban inclinando la balanza y haciendo que uno de los dos tenga mayor poder sobre el otro. En Afterglow, por otro lado, se enfoca en la importancia de la comunicación, en ser capaz de reconocer los errores para avanzar y seguir construyendo algo en común.

It's Nice To Have A Friend es una oda a la amistad, mientras que la canción que cierra el disco, Daylight, quizás la más importante, habla sobre encontrar el amor propio, de ser capaz de encontrar la luz del día después de una época de profunda oscuridad, de estar bien con uno mismo para estar bien con los demás y construir relaciones sanas que brillen como la luz de las estrellas, pero que no sean de un color rojo brillante que arde con gran potencia y se esfuma en segundos.

Tres años después de su lanzamiento seguimos reivindicando Lover como uno de los álbumes más especiales de su carrera, como un libro abierto en el que seguir siendo testigos de las diferentes facetas de su vida, y como una obra maestra que ya forma parte de la historia de la música.