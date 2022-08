Anitta, sobre los MTV VMA: “Britney Spears y Madonna pusieron en primer plano a las mujeres”

SO many incredible nominees... but only ONE winner!



✨ @Anitta

✨ @sanbenito

✨ @iambeckyg & @karolg

✨ @daddy_yankee

✨ @FarrukoOfficial

✨ @JBALVIN & @Skrillex



Vote for who you want to see take home the #VMA for Best Latin at https://t.co/jpKQNhPRrK 🚀 pic.twitter.com/ncKSUOttXR