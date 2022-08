Bad Bunny rinde homenaje a Elvis Crespo en el videoclip de ‘Neverita’

Yo 'toy puesto pa' ti y tú te me quita'

Diablo, qué piquete la chamaquita

El corazón lo puso en la neverita

Dice que este verano se queda solita

Yo 'toy puesto pa' ti y tú te me quita'

Diablo, qué piquete la chamaquita

El corazón lo puso en la neverita

Dice que este verano se queda solita

Pero nunca sola, sola

Amores vienen y van, como las ola'

El DM explotao', to's le escriben hola

Una fila 'e cabrone' y yo quiero la cola

Yeah, yeah, yeah

Déjame untarte el sunblock pa' que no te queme'

Aquí hay mucha' nenas linda', pero tú la tiene'

Jugar conmigo, eso te entretiene

No sea' mala, me tienes de meme

Me siento como el sol, ey

Cuando te pones sunblock

Baby, déjame entrar, dale, quítame el lock, ey

Yo me la pasaría contigo viendo TikTok

Déjame sorprenderte, ey

Déjame untarte el sunblock pa' que no te queme'

Aquí hay mucha' nenas linda', pero tú la tiene'

Jugar conmigo, eso te entretiene

No sea' mala, me tienes de meme

Yo 'toy puesto pa' ti y tú te me quita'

Diablo, qué piquete la chamaquita

El corazón lo puso en la neverita

Dice que este verano se queda solita

Pero nunca sola, sola

Amores vienen y van, como las ola'

Tú, lo que ere', e' una abusadora

Vo'a buscarte una cerveza, y bebe' el cora