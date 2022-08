Así será ‘The Bachelorette’, el nuevo reality de Telecinco que ya es un éxito en USA

Con la desaparición repentina de Gran Hermano, Mediaset no cesa en su intento de buscar a su nuevo reality "gallina de los huevos de oro". Aunque parecía que La isla de las tentaciones había ocupado ese hueco, la realidad es que tantas temporadas seguidas hizo desgastar las cifras de audiencia que tampoco son las esperadas en las útimas entregas.

Por ello, el grupo ha seguido investigando entre los formatos de éxito de otros países y ha fichado a The Bachelorette. Su adaptación en España estará a cargo de Warner Bros. ITVP España (First Dates y la saga de QQCCMH), y se trata de un spin-off de The Bachelor, dating show que cuenta con más de 180 ediciones en 38 países.

La primera temporada de The Bachelor se estrenó hace 20 años en Estados Unidos a través de ABC, donde ya cuenta con 27 temporadas a sus espaldas. Un éxito con el que cualquier cadena sueña.

Y aunque aún no se sabe si el programa se emitirá en Cuatro o en Telecinco, lo que sí han anunciado es que será Jesús Vázquez su presentador.

¿Cómo funciona 'The Bachelorette'?

El formato tiene como protagonista a una joven que ha triunfado en numerosos aspectos de su vida, pero no en el terreno sentimental. Para remediarlo "emprenderá la búsqueda del amor conociendo a un grupo de pretendientes seleccionados por su afinidad e intereses en común con ella que le presentará el programa".

A partir de esa base, Jesús Vázquez será el maestro de ceremonias en los momentos más importantes, como serán la noche de presentaciones, las cocktail parties o las icónicas "ceremonias de la rosa" que cerrarán cada edición del programa, en las que la protagonista dará una rosa a los candidatos que desea que continúen junto a ella para conocerlos mejor.

Además, el presentador brindará su apoyo a la joven a lo largo de la experiencia que irá viviendo y comentará con ella y sus pretendientes los sentimientos y sensaciones que van a surgir en su camino de citas y encuentros buscando el amor.