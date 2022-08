¿Qué significa ‘Gatúbela’, el título de la nueva canción de Karol G?

Los fans de Karol G están de enhorabuena. Su artista favorita ha anunciado el lanzamiento de Gatúbela, su nuevo tema tras el éxito de Provenza.

Pero lo cierto es que la colombiana ya estaba avisando de que se venía un nuevo hit internacional, y no cualquier hit internacional. Iba a tratarse de una canción de reggaeton que no va a salir de la pista de baile y que se va a convertir en la reina de todas las fiestas.

Eso sí. De momento se desconoce cuándo se va a estrenar su nuevo sencillo, aunque todo apunta a que lo hará este viernes 26 de agosto teniendo en cuenta que hace unas horas publicó en Twitter el siguiente mensaje: "Ya quiero que sea viernes".

Ya quiero que sea Viernes 🌙 — LABICHOTA (@karolg) August 23, 2022

Pero, ¿qué significa Gatúbela? No todos están familiarizados con este término, aunque si eres de algún país de América Latina, no es la primera vez que lo lees. Gatúbela no es otra cosa que el nombre alternativo de Latinoamérica de Catwoman, el famoso personaje ficticio de DC Comics.

La historia de Gatúbela está relacionada con la de Batman, el superhéroe también de DC Comics que se mueve en la oscuridad para hacer el bien y acabar con la criminalidad. Catwoman mantiene una relación de amor y odio con el Hombre Murciélago, tanto en los comics como en las películas que han visto la luz hasta el momento.

También se caracteriza por su delicada sensualidad, un rasgo que está asociado precisamente a los mamíferos que representa. Curiosamente es algo que también acompaña a Karol G, quien siempre se ha mostrado cargada de confianza, seguridad en sí misma y con un derroche de sensualidad innato.

Esto es algo que también podemos ver en la portada de Gatúbela que la intérprete de Provenza ha compartido en sus redes. En ella, la artista nos clava su mirada sensual y detrás aparece la de un gato negro, que hace referencia a este famoso personaje ficticio al que ella ha querido rendirle homenaje.

"GATUBELA" de Karol G disponible este viernes 26 de Agosto. pic.twitter.com/BHNDgyy7SD — Karol G Stats (@KarolGOnStats) August 23, 2022

Así suena

Lo cierto es que los fans de la colombiana ya han podido escuchar cómo suena Gatúbela, el tema que trae Karol G junto a Maldy, el que fue integrante de Plan B junto a Chencho Corleone. Tal y como advirtió la propia Karol, se trata de una canción de reggaeton duro que va a llevar el perreo a otro nivel.

"Sin Maldy no hay perreo", decía la colombiana en Twitter. Y sin Karol G, tampoco.