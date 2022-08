Sebastián Yatra se suma al éxito de ‘Ojos Marrones’, el tema de Lasso, y participa en su remix

Sebastián Yatra sigue dando sorpresas referentes a su música. Y es que el colombiano no para de lanzar nuevas canciones, todas ellas en colaboración con otros artistas y de estilos muy variados. Tras fusionarse con el árabe en Ulayeh, con el marroquí Noauamane Belaiach, y hacer un tema precioso junto a Pablo Alborán en Contigo, el artista nos sorprende en la participación del remix del hit de Lasso, Ojos marrones.

El venezolano propuso a sus seguidores, en su cuenta de TikTok, un nuevo verso para Ojos Marrones. Tenía pendiente hacer un remix de esta canción que tantas alegrías le ha dado y se ha vuelto viral en dicha aplicación. Por sorpresa, Sebastián Yatra hizo un dúo con el vídeo participando en dicho challenge, con una letra para este tema.

A partir de ahí, la relación entre ambos fue muy intensa y es que tan solo necesitaron tres días para hacer un auténtico hit, más de lo que ya era. “EN SOLO TRES DIAS nos conocimos, cuadramos un estudio, grabamos voces, hicimos una portada y hoy sacamos ojos marrones con @sebastianyatra 🤣🤣🤣”, escribió Lasso.

El colombiano ha bromeado en sus redes sociales sobre la composición del remix de Ojos Marrones: “después de no dormir porque lasso me hizo grabar y editar todo en un día”, escribía, mientras mostraba un vídeo con ojeras. Sin embargo, Sebastián Yatra se encuentra muy feliz por esta colaboración y así lo ha hecho saber en su cuenta de Instagram: “VAMOS CON EL REMIX 🔥💎👁👁 Me enamoré de esta canción!! Gracias @lassomusica por invitarme a ser parte 🙏🏻🙏🏻🙏🏻”.

En cuanto al remix, es muy similar a la canción original, pero cambia uno de sus versos. Concretamente, el que va después del primer estribillo. Sebastián Yatra le da su toque y añade esta letra: “El sol brilla en la carretera y en el retrovisor / imágenes de ti dicen que se supera un amor con otro amor / pero no puedo verle el color al mar, me la paso mirando al cielo, pero pasa igual / ella tiene los diamantes para mirar, pero sus ojos azules no son tus ojos marrones”.

El remix de Ojos Marrones se suma al éxito del tema original que ha estado arrasando en redes sociales y que ha sido el primer gran triunfo de Lasso. Ahora toca disfrutar de esta nueva vida.