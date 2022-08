DJ Khaled reúne a la mayor constelación de estrellas en su disco ‘God did’

Quedan apenas unas horas para que vera la luz uno de los trabajos discográficos que más van a dar que hablar en Estados Unidos (y probablemente en medio mundo). Porque en este nuevo álbum de estudio se ha reunido la que quizá sea la mayor constelacción de estrellas de la música hip hop. Algo que sólo podía estar al alcance de un artista como DJ Khaled.

Hace unos años Ed Sheeran logró hacer algo similar dentro del universo pop reuniendo a artistas de talla mundial de diferentes géneros en torno a No 6 Collaborations Project. Pero lo que ha conseguido ahora el artista y productor es todavía un desafío mayor por cuanto muchos de los artistas congregados en el disco God did (a la venta este 26 de agosto) casi no pueden verse unos a otros.

Pero DJ Khaled ha conseguido que dejen sus rivalidades atrás y ha sido capaz de incluir en su nómina de colaboradores a nombres como Kanye West, Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend, Fridayy, Future, Lil Baby, Lil Durk, 21 Savage, Roddy Ricch, Quavo, Takeoff, SZA, Kodak Black, Nardo Wick, Don Toliver, Travis Scott, Gunna, Latto, City Girls, Juice WRLD, Jadakiss, Vory, Skillibeng, Buju Banton, Capleton, Bounty Killer, Sizzla, Drake...

Se acaban los adjetivos para describir los colaboradores incluidos en las 18 canciones que forman parte del nuevo álbum de estudio de DJ Khaled de los que hace algunas semanas ya hemos tenido algunos adelantos sonoros. Singles que han triunfado y arrasado en las listas de reproducción de las principales plataformas de streaming.

Staying alive, junto a Drake y Lil Baby fue uno de estos adelantos con los que presentó su decimotercer disco de estudio logrando emocionar a sus incondicionales. Un himno gracias a su producción más estremecedora que como el resto de canciones verán la luz a través de We The Best Music Group / Epic Records.

Khaled se ha convertido en uno de los artistas y productores más influyentes de la escena musical estadounidense en los últimos años. Le hemos visto compartir canciones con artistas como Rihanna, Beyoncé, Jennifer Lopez, Cardi B o Justin Bieber. Ya el pasado 2021 hizo un discazo, Khaled Khaled, que reunió a Lil Wayne, Lil Baby, Lil Durk, H.E.R., Migos, Megan Thee Stallion, Post Malone, Justin Bieber, 21 Savage, Roddy Ricch, Drake, A Boogie wit da Hoodie, Big Sean, Rick Ross, Jay Z y Justin Timberlake, entre otros.

Este es el listado de canciones de God did.